تشکیل ۴۰۰ پرونده برداشت غیر مجاز آب در رزن

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدیان ظهر یکشنبه در نشست با اصحاب رسانه با ارائه گزارشی از اقدامات و عملکرد این مجموعه اظهار کرد: در سال‌های اخیر پروژه‌های مختلفی در حوزه آبرسانی، توسعه شبکه، رفع تنش آبی، حفر و تجهیز چاه‌ها و توسعه شبکه فاضلاب در شهرستان رزن اجرا یا در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به وضعیت شبکه فاضلاب شهرستان رزن افزود: ۹۷ درصد جمعیت شهرستان زیر پوشش شبکه فاضلاب قرار دارند و تنها سه درصد باقی‌مانده هنوز تحت پوشش این شبکه نیستند.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان رزن ادامه داد: اجرای شبکه فاضلاب برای نقاط باقی‌مانده به دلیل مشکلات مربوط به معابر و بازگشایی مسیرها با دشواری همراه است و این پروژه در ردیف اعتبارات استانی قرار گرفته و پیگیری برای اجرای آن ادامه دارد.

وی با اشاره به وضعیت مصرف آب در شهرستان رزن گفت: در برخی روستاها میزان مصرف آب بالاتر از الگوی استاندارد است و در مواردی میزان مصرف به چند برابر الگوی مصرف می‌رسد.

حمیدیان با بیان اینکه مدیریت مصرف آب نیازمند همکاری مردم است، از رسانه‌ها درخواست کرد در زمینه آموزش و فرهنگ‌سازی مصرف صحیح آب همکاری کنند و افزود: آموزش همگانی برای رعایت الگوی مصرف می‌تواند نقش موثری در کاهش فشار بر منابع و تاسیسات آبرسانی داشته باشد.

وی همچنین با اشاره به مطالبات این شرکت گفت: حدود ۱۷ میلیارد تومان مطالبات مربوط به قبوض آب از مشترکان وجود دارد و پرداخت به‌موقع قبوض می‌تواند توان شرکت برای ارائه خدمات و اجرای پروژه‌ها را افزایش دهد.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان رزن از تشکیل حدود ۴۰۰ پرونده مربوط به برداشت غیرمجاز آب در سال گذشته خبر داد و گفت: برخورد با تخلفات در این زمینه با همکاری دستگاه قضایی انجام شده است.

وی با اشاره به مشکلات ناشی از برداشت‌های بی‌رویه از منابع آب اظهار کرد: برای برخورد با برداشت‌های غیرمجاز پرونده‌های متعددی تشکیل شده و همکاری دستگاه قضایی در این زمینه قابل توجه بوده است.

حمیدیان در ادامه با اشاره به مشکلات تامین آب در برخی روستاها گفت: یکی از مشکلاتی که در برخی مناطق وجود دارد، وابستگی تاسیسات آبرسانی به برق است و در زمان قطعی برق، پمپ‌ها و تاسیسات مربوط به انتقال آب با مشکل مواجه می‌شوند.

وی ادامه داد: در یکی از روستاها قطعی برق موجب خالی شدن چهار مخزن ذخیره آب می‌شود و بازگشت شرایط به حالت عادی زمان‌بر است، به‌طوری که در برخی موارد قطعی آب تا حدود ۱۸ ساعت ادامه پیدا می‌کند.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان رزن افزود: برای کاهش مشکلات تامین آب، تامین و تقویت زیرساخت‌های آبرسانی و ایجاد ظرفیت‌های لازم برای مواقع بروز تنش در دستور کار قرار گرفته است تا وابستگی شبکه به شرایط اضطراری کاهش پیدا کند.

وی همچنین از اجرای پروژه‌های مختلف برای رفع تنش آبی در مناطق دارای مشکل خبر داد و گفت: در ۲ سال گذشته در مجتمع‌ها و مناطقی که تنش آبی بیشتری داشته‌اند، اقدامات مختلفی برای افزایش ظرفیت تأمین آب انجام شده است.

حمیدیان با اشاره به برخی پروژه‌های اجراشده در شهرستان افزود: توسعه شبکه فاضلاب، آبرسانی به روستاها، اصلاح خطوط انتقال، حفر و تجهیز چاه و اجرای پروژه‌های مورد نیاز مناطق دارای تنش آبی از جمله اقدامات انجام‌شده در این مدت بوده است.

وی با اشاره به جذب اعتبارات برای اجرای پروژه‌های آب و فاضلاب شهرستان رزن گفت: حدود ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح‌های این حوزه جذب شده و پروژه‌های مختلفی با استفاده از این منابع در حال اجرا یا پیگیری است.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان رزن در پایان بر ضرورت همراهی مردم و رسانه‌ها برای مدیریت مصرف آب تاکید کرد و گفت: رسانه‌ها می‌توانند با آموزش و اطلاع‌رسانی عمومی نقش مهمی در اصلاح الگوی مصرف و جلوگیری از تشدید تنش آبی داشته باشند.