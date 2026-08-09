قاچاق ۱۴ کیلو تریاک در پوشش خانواده

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی‌اصغر جمالی اظهار داشت: ماموران اداره عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با اقدامات فنی و تخصصی مطلع شدند، ۲ نفر در پوشش خانواده با استفاده از یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس قصد انتقال محموله مواد مخدر از استان های شرقی به مقصد قزوین را دارند، که شناسایی و توقیف خودرو در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران سریعا به محورهایی که احتمال تردد خودرو مورد نظر می باشد اعزام و در نهایت خودرو سواری پژو پارس را شناسایی و در اقدامی ضربتی موفق شدند آن را توقیف کنند.

جانشین فرمانده انتظامی استان قزوین با بیان اینکه در بازرسی از این خودرو، ۱۴ کیلو گرم مواد مخدر از نوع تریاک بالفافه که بصورت حرفه ای جاساز شده بود، کشف و هر ۲ سرنشین خودرو که در پوشش اعضای یک خانواده فعالیت می‌کردند، دستگیر شدند.

سردار جمالی با اشاره به اینکه متهمان با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند، خاطرنشان کرد: مردم عزیز اطمینان خاطر داشته باشند که پلیس با سوداگران مرگ و قاچاقچیان افیونی برخورد قاطع و قانونی می کند و اجازه جولان به آنان نخواهد داد.

