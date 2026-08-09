برق ۸ هزار مشترک تجاری در فارس هوشمندانه محدود شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین زارعی با اشاره به اجرای طرح‌های مدیریت مصرف برق در استان فارس گفت: اعمال محدودیت هوشمند برای مشترکان پرمصرف تجاری در راستای توزیع عادلانه انرژی و جلوگیری از بروز اختلال در شبکه برق انجام شده است.

وی افزود: تاکنون برای بیش از ۸ هزار مشترک تجاری در محدوده فعالیت شرکت توزیع نیروی برق استان فارس محدودیت هوشمند اعمال شده که این اقدام کاهش ۴.۵ مگاواتی انرژی در شبکه برق را به دنبال داشته است.

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق استان فارس ادامه داد: لوازم اندازه‌گیری هوشمند از مصرف مازاد بر الگوی تعیین‌شده برای مشترکان پرمصرف خانگی و تجاری تک‌فاز جلوگیری می‌کند و در شرایط اوج بار تابستان نقش مهمی در توزیع عادلانه انرژی دارد.

زارعی با بیان اینکه پیش از اعمال محدودیت، اطلاع‌رسانی و هشدارهای لازم برای مشترکان ارسال شده است، گفت: در صورتی که میزان مصرف مشترک از الگوی تعیین‌شده بیشتر شود، در مرحله نخست تا سه بار و هر بار به مدت ۳۰ دقیقه برق مشترک قطع خواهد شد.

وی افزود: چنانچه مشترک پس از این هشدارها همچنان الگوی مصرف را رعایت نکند، در مرحله چهارم برق وی به مدت ۱۲۰ دقیقه قطع می‌شود و وصل مجدد برق نیز تنها با رعایت الگوی مصرف امکان‌پذیر خواهد بود.

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق استان فارس با اشاره به سهم بخش تجاری از مصرف برق استان ادامه داد: مشترکان تجاری ۱۱ درصد تعداد مشترکان استان را تشکیل می‌دهند و ۹ درصد انرژی برق استان را مصرف می‌کنند.

روشنایی و سرمایش؛ عمده مصرف برق واحدهای تجاری

زارعی عمده مصرف برق واحدهای تجاری و صنفی را مربوط به روشنایی، سرمایش و برودت دانست و بر ضرورت اصلاح الگوی مصرف در این بخش تأکید کرد.

وی گفت: اصناف و واحدهای تجاری با اجرای راهکارهای ساده اما مؤثر می‌توانند تا حد زیادی مصرف برق خود را مدیریت کنند که از جمله این اقدامات می‌توان به جایگزین کردن لامپ‌های LED به جای لامپ‌های پرمصرف رشته‌ای و گازی، استفاده نکردن از ریسه‌های نوری و خاموش کردن لامپ‌های غیرضروری اشاره کرد.

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق فارس ادامه داد: استفاده از دور کند کولرهای آبی، تنظیم دمای کولرهای گازی و سیستم‌های سرمایشی روی ۲۵ درجه، استفاده از سایه‌بان برای کولرها، به‌کارگیری پنجره‌های دوجداره و درب‌های اتوماتیک برای جلوگیری از اتلاف انرژی نیز از دیگر راهکارهای مؤثر در مدیریت مصرف برق است.

زارعی همچنین تعمیر به‌موقع تجهیزات برقی واحدهای تجاری از جمله وسایل روشنایی، تجهیزات سرمایشی، یخچال‌ها و فریزرها و استفاده از یخچال‌هایی با راندمان انرژی بالا را از دیگر اقدامات مؤثر برای کاهش مصرف برق عنوان کرد.