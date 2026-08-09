کشف ۳۰۰ هزار نخ سیگار قاچاق در شهرستان بهار

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین نجفی اظهار کرد: در راستای اجرای طرح‌های پیشگیری از قاچاق کالا و ارز ماموران ایستگاه ایست و بازرسی شهید زارعی شهرستان بهار حین کنترل و پایش خودروهای عبوری به یک دستگاه اتوبوس مشکوک شده و دستور توقف آن را صادر کردند.

وی افزود: ماموران در بازرسی دقیق از این خودرو ۳۰۰ هزار نخ سیگار قاچاق که فاقد هرگونه مجوز قانونی و مدارک گمرکی بود را کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی استان همدان با اشاره به ارزش ریالی این محموله قاچاق گفت: برابر برآورد کارشناسان ارزش سیگارهای مکشوفه بیش از ۷۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در این رابطه یک نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

وی از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک و فعالیت‌های قاچاق را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن پیگیری‌های لازم انجام شود.