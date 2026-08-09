برادران حیدری در فهرست داوران نخبه قاره کهن ماندگار شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سمینار سالانه داوران نخبه کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) به میزبانی شهر تاشکند در کشور ازبکستان برگزار شد و نمایندگان داوری جمهوری اسلامی ایران با ارائه عملکردی مطلوب، موفق به عبور از فیلترهای ارزیابی این دوره شدند.
در این رویداد معتبر داوری که از دوازدهم تا شانزدهم مردادماه سال جاری برگزار شد، هفت داور مطرح فوتبال کشورمان شامل موعود بنیادیفرد، پیام حیدری، بیژن حیدری، وحید کاظمی، امیر عرببراقی، حسن اکرمی و مرتضی منصوریان حضور داشتند که در این میان حضور برادران حیدری به عنوان نمایندگان جامعه داوری استان همدان بازتاب ویژهای در رسانههای ورزشی داشته است.
شرکتکنندگان در این سمینار پنجروزه تحت نظارت مدرسان و ناظران برجسته کنفدراسیون فوتبال آسیا در بخشهای متنوع آموزشی، آزمونهای کتبی و تئوری قوانین بازی و همچنین ارزیابیهای سختگیرانه آمادگی جسمانی منطبق بر آخرین استانداردهای روز فیفا و ایافسی مورد سنجش قرار گرفتند و نمایندگان کشورمان با آمادگی کامل بدنی و ذهنی در تمامی مراحل حضور یافته و با قبولی در آزمونها جواز رسمی فعالیت خود را در مسابقات بینالمللی پیشرو تمدید کردند.
سمینار سالانه داوران نخبه AFC با هدف ارتقای دانش فنی، هماهنگی و یکسانسازی روشهای اجرای قوانین داوری در سطح قاره، بررسی آخرین تغییرات و دستورالعملهای داوری و سنجش مستمر توان بدنی داوران بینالمللی برگزار میشود که موفقیت داوران ایرانی در این دوره پشتوانهای ارزشمند برای حضور نمایندگان داوری کشور در مسابقات باشگاهی و ملی آسیا به شمار میرود.
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