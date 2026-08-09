به گزارش خبرنگار مهر، محمود ستاری ظهر یکشنبه در رویداد توانمندسازی، همافزایی و شبکهسازی فعالان عرصه عفاف و حجاب ضمن تقدیر از حضور مسئولان فرمانداری، ناحیه مقاومت بسیج، مدیریت دانشکده فنی خوارزمی و نمایندگان دستگاههای فرهنگی و اداری شهرستان، به تبیین فلسفه برگزاری این برنامه پرداخت.
وی با اشاره به جایگاه عفاف و حجاب به عنوان بخشی جداییناپذیر از هویت فرهنگی و ضامن سلامت اجتماعی، تصریح کرد: نگاه به این مقوله نباید صرفاً محدود به نوع پوشش باشد چراکه تزلزل در این حوزه، تحکیم بنیان خانواده و سلامت جامعه را تحتالشعاع قرار میدهد.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر ملایر با اشاره به چالشهای فرهنگی پس از حوادث سال ۱۴۰۱ و تغییرات مشهود در سطح جامعه، بر ضرورت برخورد با ترک فعل برخی مسئولین در این حوزه تاکید کرد.
وی ادامه داد: جامعه مذهبی و اعتقادی همچنان به عنوان مطالبهگر اصلی خواهان اصلاح وضعیت موجود است و دستگاههای متولی وظیفه دارند با بهرهگیری از اصل هشتم قانون اساسی و فریضه همگانی امر به معروف و نهی از منکر برای برونرفت از این چالشها راهکارهای عملیاتی ارائه دهند.
ستاری هدف غایی این رویداد را تغییر رویکرد از فعالیتهای نقطه ای و انفرادی به سمت کار تشکیلاتی دانست و عنوان کرد: این دوره آموزشی آغازگر سلسله برنامههایی است که در طول سال با حضور اساتید برجسته تداوم خواهد یافت.
وی همچنین بیان کرد: امیدواریم با بهرهگیری از تجربه فعالان باسابقه و تکیه بر مفاهمه مشترک بتوان برای پیچهای تاریخی پیشرو راهکارهای موثری ترسیم کرد.
در ادامه این برنامه که به صورت کارگاهی و با هدف پاسخگویی به ابهامات و دغدغههای فعالان این حوزه برگزار و مباحث آموزشی با محوریت حقوقی از سوی بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ارائه شد.
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