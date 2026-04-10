به گزارش خبرگزاری مهر، نماهنگ «نیمکت خالی» با صدای محمدحسین حدادیان، به مناسبت چهلمین روز آسمانی شدن ۱۶۸ نوگل دانشآموز میناب در جنایت دشمن آمریکایی-صهیونیستی تولید و منتشر شد.
این نماهنگ تهیه شده در مرکز هنری رسانهای نهضت است.
نماهنگ نیمکت خالی به مناسبت چهلم شهدای میناب با صدای محمد حسین حدادیان تولید و منتشر شد
به گزارش خبرگزاری مهر، نماهنگ «نیمکت خالی» با صدای محمدحسین حدادیان، به مناسبت چهلمین روز آسمانی شدن ۱۶۸ نوگل دانشآموز میناب در جنایت دشمن آمریکایی-صهیونیستی تولید و منتشر شد.
این نماهنگ تهیه شده در مرکز هنری رسانهای نهضت است.
نظر شما