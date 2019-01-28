تجلیل از ۲ اثر حوزه هنری در جشنواره «نماهنگ فجر»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری حوزه هنری، ۲ نماهنگ «مدال» و «وطنم» محصول مرکز موسیقی حوزه هنری در نخستین جشنواره ملی «نماهنگ فجر» که به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران برگزار شد، برگزیده و تجلیل شدند.

نماهنگ «مدال» با صدای داوود ایمانی تندیس نخستین جشنواره ملی «نماهنگ فجر» را به خود اختصاص داد. این نماهنگ با تصاویری از فیلم سینمایی «شیار ۱۴۳»، با آهنگسازی محسن امیری و شعری از مرضیه فرمانی در مرکز موسیقی حوزه هنری با تدوین امیر نجفی امامی ساخته شده است.

در آیین پایانی نخستین جشنواره ملی «نماهنگ فجر» از میلاد عرفان‌پور رئیس دفتر موسیقی حوزه هنری برای ارسال اثر «مدال» تجلیل شد.

نماهنگ «وطنم»

همچنین نماهنگ «وطنم» محصولی از مرکز موسیقی حوزه هنری با صدای پیمان دارنهال و آهنگسازی سید حامد هادی‌فر در این جشنواره مورد تجلیل قرار گرفت.

شعر نماهنگ «وطنم» را رحمت حقی‌پور سروده است. حقی‌پور که به «سیاوش» معروف و او را با این نام نیز می‌شناسند، پیش از این با حوزه هنری همکاری داشته و کتاب شعری از وی با عنوان «یک تکه از آسمان» توسط انتشارت سوره مهر چاپ و منتشر شده است.

نماهنگ «وطنم» نیز همانند نماهنگ «مدال» با تدوین امیر نجفی امامی در مرکز موسیقی حوزه هنری ساخته شده است. از دیگر عوامل این نماهنگ می‌توان به مهیار نیازی ملودی کلام، تنظیم و میکس و مستر حامد هادی‌فر، گیتار حسین بخشی، ویلون و ارکستر زهی مهدی مرتضی‌پور، سه‌تار ارژنگ شیرگیر و همخوان سارا توفیقی اشاره کرد.

جشنواره ملی «نماهنگ فجر» شامگاه شنبه ششم بهمن با حضور برخی مسئولان حوزه هنری، مسئولان سازمان صداوسیما، فعالان عرصه‌ موسیقی و ... در سالن همایش‌های سازمان صداوسیما برگزار شد.