آغاز جشنواره نماهنگ رضوی در لرستان/ جشنواره های جنبی در شهرستانها

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: آثار این دوره در دو نوبت صبح و عصر اکران خواهد شد و در نهایت سه نماهنگ برتر در روز اختتامیه جشنواره اجرا خواهد شد.

حجت الاسلام علی اسماعیلیان یادآور شد: برترین برترینهای جشنواره سراسری نماهنگ در فرهنگ رضوی برای اکران در جشنواره مشهد انتخاب خواهد شد.

پخش نماهنگ های برگزیده در شبکه استانی

وی یادآور شد: صدا و سیمای مرکز لرستان همچنین از آثار برتر برای پخش تلویزیونی در دهه کرامت استفاده خواهد کرد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان ادامه داد: پس از اعلام فراخوان جشنواره سراسری نماهنگ رضوی بیش از 90 اثر به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد.

وی با بیان اینکه از این تعداد 30 اثر به مرحله مسابقه راه پیدا کرده اند، عنوان کرد: هشت اثر از آثار ارسالی مربوط به هنرمندان لرستانی است.

حجت ااسلام اسماعیلیان بیان داشت: از دیگر برنامه های جنبی در این جشنواره برگزاری نمایشگاه آثار تجسمی هنرمندان برگزیده جشنواره جنبی سومین جشنواره سراسری نماهنگ رضوی در مجتمع فرهنگی هنری ارشاد خرم آباد است.

آغاز رقابت 30 نماهنگ برگزیده رضوی در لرستان

ماشاء الله امان الهی بهاروند معاون فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان نیز در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: امروز رقابت 30 نماهنگ برتر از سراسر کشور در استان لرستان آغاز شده است.

بنابر این گزارش نماهنگ امام رضا و جانبازان از سید سعید صدر زاده، نماهنگ مسافر غریب از جعفر صیادی، نماهنگ ضامن آهوی دل از مجتبی شاهرخی فرد، نماهنگ آوازها و نقاره ها از سعید دمیرچلو، نماهنگ اسرار ازل از علی مهام و نماهنگ پای عشق از محمد صادق برزگری از جمله نماهنگهای راه یافته به جشنواره هستند.

همچنین نماهنگ همیشه درخشان از هانی فتاحی، نماهنگ زائر از کوروش برزگر، نماهنگ پرواز از سیدمیلاد میردامادی، نماهنگ رضا رضا از میثم افشارزاده، نماهنگ تارو پود از فرهاد پاک نیا، نماهنگ ضریح عشق از سما قنبر زاده، نماهنگ گنبد طلا از مرجان خرسند و نماهنگ نجوا از نازنین فقیهی از جمله این آثار هستند.

نماهنگ پنجره ملکوت از غلام رضا تروان، نماهنگ آغاز فصل یاس ها از سعید نجاتی، نماهنگ زیارت از فرهاد پاک نیا، نماهنگ هدیه از علی مهام، نماهنگ پهلوان آسمانی از سید سعید صدر زاده، نماهنگ شیفتگان حرم از عباس مهاجران، نماهنگ نجوای جاودان از مهدی شاه محمدی، نماهنگ همه اشک های پدرم از سعید همتی وند، نماهنگ میشه ضامنم بشی از جواد توکلی، نماهنگ آمین از ناصر ناصر پور، نماهنگ سیاه مشق از علی مهام، نماهنگ مسافر از سعید نجاتی، نماهنگ جلوه های مشهد الرضا از علیرضا فتحی نجفی، نماهنگ چاه از محسن آزادی، نماهنگ بوی بهشت از نوید رنجبر اسکندانی، نماهنگ مسافر غریب از شمس الدین آروند و نماهنگ درگاه گشایش از علیرضا فتحی نجفی از دیگر آثار راه یافته به بخش مسابقه هستند.

جشنواره های جنبی رضوی در شهرستانهای مختلف لرستان

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان همچنین به جشنواره های جنبی جشنواره سراسری نماهنگرضوی اشاره کرد و گفت: لرستان با 9 جشنواره فرهنگی هنری در 9 شهرستان، در نهمین جشنواره بین المللی امام رضا(ع) درخشید.

حجت الاسلام اسماعیلیان ادامه داد: در قالب برگزاری سومین جشنواره نماهنگ رضوی (ششمین جشنواره سراج خراسان) هشت جشنواره استانی در شهرهای مختلف استان برگزار شد.

وی افزود: هشت جشنواره رضوی استانی از سوم تا سیزدهم مهرماه با عناوین جشنواره رضوی گرافیک با مضمون دعای باران امام رضا (ع) در بروجرد، طراحی پوستر با موضوع امام هشتم (ع) در سلسله، نقاشی و تصویرسازی کودکانه در ازنا، جشنواره رضوی پیام کوتاه در دلفان و شعر فارسی در الیگودرز از جمله جشنواره های استانی است.

اسماعیلیان جشنواره رضوی شعر بومی و محلی در پلدختر، داستان کوتاه رضوی در دورود و خوشنویسی سلسله الذهب در کوهدشت را از دیگر جشنواره های استانی عنوان کرد و گفت: این جشنواره با مضامین امام رضا (ع) در نقاط مختلف استان برگزار شد.