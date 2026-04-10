جانشین «صلاح» در لیورپول از ساحل عاج می آید

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به جدایی محمد صلاح مهاجم مصری تیم فوتبال لیورپول در پایان فصل جاری رقابت‌های لیگ‌ جزیره، مدیران این باشگاه یک گزینه ساحل عاجی را برای جانشینی مهاجم گلزن خود در نظر گرفته اند.

روزنامه بیلد آلمان در این رابطه نوشت: یکی از گزینه‌های اصلی برای پر کردن این خلأ، وینگر ساحل‌ عاجی به نام بازومانا توره بازیکن ۲۰ ساله تیم هوفنهایم است.

این بازیکن تا سال ۲۰۲۹ با تیم آلمانی قرارداد دارد اما از آنجایی که استعدادیابان لیورپول او را گزینه ای معقول برای جانشینی صلاح می دانند احتمالا او در فصل آینده به جمع قرمزپوشان بندر آنفیلد اضافه خواهد شد تا جانشین صلاح در ترکیب این تیم شود.