مصدومیت شدید برای مهاجم حریف ایران در جام جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال لیورپول و کریستال پالاس در هفته سی و چهارم لیگ جزیره روز گذشته (شنبه ۵ اردیبهشت) رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه ۳ بر یک به سود لک لک ها (لقب تیم لیورپول) به پایان رسید. در این بازی محمد صلاح فوق ستاره مصری لیورپول به شدت مصدوم شد و نتوانست به بازی ادامه دهد.

سایت «efa» مصر در این رابطه نوشت: حسام حسن سرمربی تیم ملی مصر و برادرش ابراهیم حسن مدیر تیم ملی با محمد صلاح، ستاره لیورپول و کاپیتان تیم ملی مصر، تماس گرفتند تا از وضعیت او پس از مصدومیتش در بازی مقابل کریستال پالاس اطمینان حاصل کنند.

حسام و ابراهیم حسن در این تماس، برای کاپیتان تیم ملی آرزوی بهبودی سریع کردند و امیدوار شدند او هرچه زودتر به میادین بازگردد تا بتواند تیم ملی مصر را در رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ همراهی کند.

لازم به ذکر است که تیم ملی مصر یکی از حریفان ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ است و دو تیم باید روز شنبه ۶ تیر و از ساعت ۰۶:۳۰ در شهر سیاتل آمریکا رو در روی هم قرار گیرند.