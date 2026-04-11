«یه ذرّه عرفان» تشویق نوجوانان به تفکر عمیق

به گزارش خبرنگار مهر، گاهی یک جمله ذهنمان را طوری درگیر میکند که تا مدتهای طولانی به آن فکر میکنیم و هر بار هم که فکر میکنیم به نکات جدیدی دربارهاش میرسیم. ممکن است حین درسخواندن، در راه و خیابان، وقتی میخواهیم بخوابیم و حتی وسط گفتوگو با دوستان و خانواده به یاد آن جمله بیفتیم و به یاد آن نکات عمیقی که پس از آن متوجه شدیم.
متنهایی که ما را به فکر فرو ببرند، ارزشمندند و نیاز است که لابهلای مطالعه کتابهایی که سرگرممان کنند به سراغ آنها هم برویم؛ بهخصوص در این روزها که زندگی ارزش بیشتری پیدا کرده است. به این بهانه در این مطلب به معرفی کتاب «یه ذرّه عرفان» میپردازیم. این اثر که کتاب اول از یک مجموعه است، نوشته نویسندگانی همچون جعفر ابراهیمی (شاهد)، محمدحسن حسینی، محمدرضا شمس، شکوه قاسمنیا، مهری ماهوتی، ناصر نادری و محمد ناصری است با تصویرگری محمدعلی بنیاسدی، چهره نامآشنا و پیشکسوت عرصه تصویرگری کتاب. این کتاب را انتشارات محراب قلم در 108 صفحه مصور رنگی منتشر کرده است.
کتاب «یه ذرّه عرفان» شامل 47 متن کوتاه است که اندیشیدن عمیق به نادیدههای پنهان در دیدههایمان را به ما میآموزد. در متن پشت جلد کتاب نیز در اینباره آمده است: «آنچه در این کتاب میخوانید نه شعر است و نه داستان؛ نوشتههایی است که در پی نگاهی تازه به دیدنیها و نادیدنیهای دنیایمان بر روی کاغذ آمده، با این هدف که بر دل نوجوان امروز بنشیند و شوق نگاهی تازه را در او دامن بزند؛ نگاهی که او را به شناختی دیگر برساند؛ شناختی که به معرفت راه بنماید؛ معرفتی که طعم ذرهای عرفان را بچشاند.»
نوشتههای کوتاه نه شعر و نه داستانگونه این کتاب، خواننده را به درون خودش میبرد و بعد به درون دنیایی که در آن زندگی میکند. خواننده پس از خواندن هر متن با آنچه که نمیتواند ببیند آشنا میشود مثل حکمتی که در پسِ اتفاقها نهفته است یا فطرت و ویژگیهایی که خداوند در انسان قرار داده. کتاب «یه ذرّه عرفان» از ما میخواهد که یک ذرّه بیشتر از گذشته به خودمان و به دنیای پیرامونمان فکر کنیم. این اثر موضوعاتی مانند عرفان، تفکر عمیق، فلسفه و معرفت را به نوجوانان معرفی میکند؛ معرفتی که باید درباره خالق و پروردگار خود، فطرت خود، نعمت زندگی، دنیایی که در آن قدم گذاشتهاند و مرگ به دست بیاورند.
متنهای کوتاه این کتاب باوجوداینکه قرار است عمیق اندیشیدن را به نوجوانان بیاموزند اما با کلمات قابل فهم و سادهای نوشته شدهاند که درک و فهم را آسان کرده و برداشت و تحلیل متن و پیام اثر را به خودِ خواننده واگذار کردهاند. برای مثال در متن «سایه در سایه» نوشته جعفر ابراهیمی (شاهد) میخوانیم: «درخت سایهاش را روی زمین پهن کرد. گربهای آمد و در سایهی درخت نشست. پرندهای که روی شاخهی درخت بود، گفت: گربه، تو چرا سایه نداری؟ گربه خمیازهای کشید و گفت: چون زیر سایه درختم. مگر نمیدانی که سایه در سایه گم میشود؟»
شما پس از خواندن این متن چه برداشتی از آن میکنید؟ شاید مثل من برداشتی معرفتگونه از آن داشته باشید و شاید نه، نکته دیگری در این متن کوتاه به چشمتان آمده باشد. یکی از امتیازهای مثبت این کتاب همین است که میتوان پس از خواندن هر متن، برداشت و نظر خود را در دفترچهای یا در گوشه همان متن در کتاب نوشت و حتی با بقیه درباره آن حرف زد و نظر آنها را پرسید. با توجه به فضای فلسفیای که کتاب دارد، یک اثر مناسب برای گفتوگو و کار تعاملی ویژه نوجوانان خواهد بود.
کتاب «یه ذرّه عرفان» در این روزهایی که ارزش زندگی برایمان بیشتر از گذشته شده است، گزینه مطالعه مناسبی است تا کمی به درونمان برگردیم و با خود خلوت کنیم و به ماهیت و هدف زندگی روی زمین و خلقتمان بیشتر فکر کنیم و ببینیم آیا بعضی کارها واقعا ارزش انجام دارند یا بهتر است قبل گفتن حرفی یا انجام رفتاری خوب به آن بیندیشیم و سبک و سنگینش کنیم؟
