به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، عنوان کتاب کودکی که در این مطلب میخواهیم به والدین، مربیان و معلمان و بچههای کتابخوان و شعردوست معرفی کنیم، بهترین توصیفی است که میتوان از مردم قهرمان ایران کرد. «لبریز از امید» سروده اکرمالسادات هاشمیپور علاوهبر عنوان، محتوای کاملا مرتبط و مناسبی هم برای اینروزها دارد.
کتاب «لبریز از امید» با تصویرگری جمعی از تصویرگران دارای 10 شعر است که برای مخاطب بالای 9 سال سروده شده است. عناوین شعرهای این مجموعه عبارت است از: لبریز از امید، ایران من بهشتی، مادر خود بهار است، دل به آسمان ببند، لحظههای رنگی، مرد مهربان شهر، بهار پیروزی، آخرین ایستگاه، احوالپرسی و سایهبان.
مفاهیم محوری این مجموعهشعر، امید، خودباوری، خانواده، ایران و شهیدان است. برای مثال در شعر «لبریز از امید» درباره دانشآموزی میخوانیم که درسخواندن را دوست دارد و میداند که توجه درست به درس و علمآموزی باعث میشود که او در آینده فردی مفید برای کشورش باشد یا در شعر «دل به آسمان ببند» که با پرچم سه رنگ و زیبای ایران تصویرگری شده است، کلماتی آهنگین درباره ایرانزمین و پرچم کشور میخوانیم که شاعر به ایستادگی و استواری و سرافرازی این پرچم اشاره کرده و آن را را اینطور به مخاطب معرفی میکند: «دشتی از شکوفهای/ سبز و قرمز و سفید/ تکیه میدهم به تو/ با دلی پر از امید».
اشعار کتاب «لبریز از امید»، آهنگین هستند و برای مخاطب کتاب که رده سنی بالاتر از 9 سال برای آن درنظر گرفته شده است، قابل فهم و درک هستند. کودکان بهتنهایی یا با کمک والدین میتوانند اینروزها از اشعار مربوط به ایران و شهیدان که در این کتاب آمده است، استفاده کرده و بیتهایی از آنها را روی مقوایی نوشته و بهصورت پلاکارد در تجمعات هر شب مردم در خیابانها و میدانهای شهر استفاده کنند. بهرهمندی از اشعاری که برای سنین کودکان مناسب باشد و در عین حال، زیبا و پرصلابت باشد و روحیه ایراندوستی و وطندوستی و دفاع از کشور را در آنها تقویت کند، چهبسا بهتر از اشعاری باشد که با هدف مخاطب بزرگسال سروده شدهاند و ممکن است کودکان همه یا بخشی از مفهوم و معنای آن شعارها و اشعار را متوجه نشوند.
اکرمالسادات هاشمیپور در کتاب «لبریز از امید» تلاش کرده است با کلماتی ساده که در دایره واژگان کودکان موجود و البته پر از حس و معنا باشند، اشعاری بسراید که کودکان را با هویت ایرانی و ملی خود آشنا کند؛ همان مسئلهای که برخی نهادها و افراد مرتبط به ادبیات کودک و نوجوان در ایران تلاش میکنند کمرنگش کنند. کودکان امروز ایرانزمین بدون خواندن این مجموعهشعر ملی و سراسر ایرانی نیز طرفدار وطن هستند و به نظر میرسد با مطالعه این کتاب، روحیه ایراندوستیشان تقویت شود.
انتشارات مهرک، کتاب «لبریز از امید» سروده اکرمالسادات هاشمیپور با تصویرگری جمعی از تصویرگران را در 20 صفحه مصور رنگی منتشر کرده است. اسامی تصویرگران این مجموعهشعر عبارتاند از: مهدی بادیهپیما، مریم فاضلی، مریم پیروزمهر، منصوره محمدی، زهره اسدی، زهرا اسدی و زهرا سعادت.
در شعر «مرد مهربان شهر» میخوانیم:
تو شبیه کوه؟ نه!
کوه ماندگار نیست
تو شبیه رود؟ نه!
رود بیقرار نیست
روی شانههای کوه
سنگ هست و بال نیست
هیچ رودی اینهمه
جاری و زلال نیست
حاجقاسم عزیز
مرد مهربان شهر
تا همیشه آبی است
با تو آسمان شهر
استوار و باشکوه
سربلند و سرفراز
با نگاه گرم تو
میشوم حماسهساز
عکس آخرین نگاه
مانده از تو یادگار
ای مدافع حرم
ای مدافع بهار
