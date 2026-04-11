۲۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۵۴

پل آسیب‌دیده راه آهن قم در کمتر از ۴۰ ساعت بازسازی شد

قم- معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قم از تکمیل عملیات بازسازی پل آسیب‌دیده محور ریلی قم به جنوب کشور در کمتر از ۴۰ ساعت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو سامری صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران از بازسازی و بازگشت سریع پل هفت‌دهانه راه‌آهن قم به چرخه بهره‌برداری خبر داد و اظهار کرد: این پل در پی حمله اخیر دشمنان متجاوز آمریکایی-صهیونیستی دچار آسیب جدی شده بود، اما با اقدام فوری و هماهنگ مجموعه مدیریت اجرایی استان، عملیات ترمیم آن در زمانی کوتاه به سرانجام رسید.

وی گفت: این پل در محدوده پشت روستای تاج‌خاتون در استان قم قرار دارد و در جریان حمله اخیر، بخشی از سازه آن آسیب دید که ضرورت مداخله فوری برای حفظ پایداری شبکه حمل‌ونقل ریلی را دوچندان کرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قم افزود: بلافاصله پس از وقوع این حادثه، با محوریت معاونت عمرانی استاندار و با مشارکت اداره‌کل راه‌آهن استان قم و اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، عملیات بازسازی و ایمن‌سازی این پل در دستور کار قرار گرفت.

وی تصریح کرد: نیروهای فنی و اجرایی با حضور میدانی و تلاش شبانه‌روزی، روند ترمیم و بازسازی این سازه مهم را بدون وقفه دنبال کردند و خوشبختانه در کمتر از ۴۰ ساعت، مسیر مذکور مجدداً آماده بهره‌برداری شد.

سامری ادامه داد: با تکمیل این عملیات، تردد در این محور مهم ریلی از سر گرفته شد و شریان ارتباطی قم با مناطق جنوبی کشور بار دیگر به شرایط عادی بازگشت.

وی گفت: این خط ریلی از مسیرهای مهم و راهبردی شبکه حمل‌ونقل کشور به شمار می‌رود که قم را به شهرهای مهمی از جمله اهواز، ملایر، کرمانشاه و خرمشهر متصل می‌کند و نقش مؤثری در جابه‌جایی مسافر و همچنین انتقال کالا دارد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قم افزود: بازگشت سریع این پل به مدار خدمت، حاصل هم‌افزایی مناسب میان دستگاه‌های اجرایی، آمادگی نیروهای عملیاتی و انسجام مدیریتی استان در شرایط ویژه بود.

وی تأکید کرد: تسریع در بازسازی این سازه ریلی، علاوه بر جلوگیری از اختلال در شبکه حمل‌ونقل، بیانگر ظرفیت بالای مدیریت بحران و توان پاسخ‌گویی سریع مجموعه اجرایی قم در مواجهه با حوادث و آسیب‌های زیرساختی است.

سامری در پایان از تلاش‌های مستمر عوامل اجرایی، فنی و پشتیبانی قدردانی کرد و گفت: حضور مؤثر و هماهنگ دستگاه‌های مسئول در این عملیات، موجب شد این محور مهم در کمترین زمان ممکن به وضعیت پایدار بازگردد و خدمات‌رسانی به مردم و شبکه حمل‌ونقل کشور بدون وقفه ادامه یابد.

