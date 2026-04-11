به گزارش خبرنگار مهر، خسرو سامری صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران از بازسازی و بازگشت سریع پل هفت‌دهانه راه‌آهن قم به چرخه بهره‌برداری خبر داد و اظهار کرد: این پل در پی حمله اخیر دشمنان متجاوز آمریکایی-صهیونیستی دچار آسیب جدی شده بود، اما با اقدام فوری و هماهنگ مجموعه مدیریت اجرایی استان، عملیات ترمیم آن در زمانی کوتاه به سرانجام رسید.

وی گفت: این پل در محدوده پشت روستای تاج‌خاتون در استان قم قرار دارد و در جریان حمله اخیر، بخشی از سازه آن آسیب دید که ضرورت مداخله فوری برای حفظ پایداری شبکه حمل‌ونقل ریلی را دوچندان کرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قم افزود: بلافاصله پس از وقوع این حادثه، با محوریت معاونت عمرانی استاندار و با مشارکت اداره‌کل راه‌آهن استان قم و اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، عملیات بازسازی و ایمن‌سازی این پل در دستور کار قرار گرفت.

وی تصریح کرد: نیروهای فنی و اجرایی با حضور میدانی و تلاش شبانه‌روزی، روند ترمیم و بازسازی این سازه مهم را بدون وقفه دنبال کردند و خوشبختانه در کمتر از ۴۰ ساعت، مسیر مذکور مجدداً آماده بهره‌برداری شد.

سامری ادامه داد: با تکمیل این عملیات، تردد در این محور مهم ریلی از سر گرفته شد و شریان ارتباطی قم با مناطق جنوبی کشور بار دیگر به شرایط عادی بازگشت.

وی گفت: این خط ریلی از مسیرهای مهم و راهبردی شبکه حمل‌ونقل کشور به شمار می‌رود که قم را به شهرهای مهمی از جمله اهواز، ملایر، کرمانشاه و خرمشهر متصل می‌کند و نقش مؤثری در جابه‌جایی مسافر و همچنین انتقال کالا دارد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قم افزود: بازگشت سریع این پل به مدار خدمت، حاصل هم‌افزایی مناسب میان دستگاه‌های اجرایی، آمادگی نیروهای عملیاتی و انسجام مدیریتی استان در شرایط ویژه بود.

وی تأکید کرد: تسریع در بازسازی این سازه ریلی، علاوه بر جلوگیری از اختلال در شبکه حمل‌ونقل، بیانگر ظرفیت بالای مدیریت بحران و توان پاسخ‌گویی سریع مجموعه اجرایی قم در مواجهه با حوادث و آسیب‌های زیرساختی است.

سامری در پایان از تلاش‌های مستمر عوامل اجرایی، فنی و پشتیبانی قدردانی کرد و گفت: حضور مؤثر و هماهنگ دستگاه‌های مسئول در این عملیات، موجب شد این محور مهم در کمترین زمان ممکن به وضعیت پایدار بازگردد و خدمات‌رسانی به مردم و شبکه حمل‌ونقل کشور بدون وقفه ادامه یابد.