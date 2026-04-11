به گزارش خبرگزاری مهر در جریان جنگ رمضان و در شرایطی که آتش‌بس برقرار شده است، وزارت راه و شهرسازی و شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران با بسیج نیروهای فنی و عملیاتی، عملیات بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده ریلی را در کوتاه‌ترین زمان ممکن آغاز کردند. نتیجه این اقدام سریع و جهادی، بازگشت سریع پل‌ها و مسیرهای ریلی به مدار بهره‌برداری و تداوم حمل‌ونقل مسافر و کالا در شبکه ریلی کشور بود؛ اقدامی که مانع از اختلال در یکی از مهم‌ترین شریان‌های اقتصادی و ارتباطی کشور شد.

بازسازی فوری زیرساخت‌های ریلی پس از حملات دشمن

با آغاز درگیری‌ها در جنگ رمضان و آسیب دیدن بخشی از زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی کشور، یکی از اولویت‌های اصلی مدیریت حمل‌ونقل کشور حفظ پایداری شبکه ریلی و جلوگیری از توقف جابه‌جایی مسافر و کالا بود. در همین راستا، بلافاصله پس از وقوع حملات و همزمان با اعلام آتش‌بس، وزارت راه و شهرسازی و شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران با تشکیل ستاد مدیریت بحران، روند ارزیابی خسارات و برنامه‌ریزی برای بازسازی سریع خطوط آسیب‌دیده را آغاز کردند.

بر اساس اعلام مسئولان راه‌آهن، از همان ساعات اولیه پس از آسیب دیدن برخی مسیرها، تیم‌های تخصصی فنی و عمرانی در محل‌های حادثه‌دیده مستقر شدند و عملیات بررسی، ایمن‌سازی، آواربرداری و بازسازی آغاز شد. هدف اصلی این اقدامات آن بود که حرکت قطارهای مسافری و باری در شبکه ریلی کشور با کمترین اختلال ادامه پیدا کند.

تشکیل ستاد مدیریت بحران در راه‌آهن

میرحسن موسوی، قائم‌مقام مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به اقدامات انجام‌شده در همان ساعات اولیه پس از حملات، اعلام کرد که جلسه‌ای فوری با حضور مدیران ارشد و معاونان راه‌آهن تشکیل شد تا آخرین وضعیت خطوط ریلی آسیب‌دیده بررسی شود.

در این جلسه، ضمن ارزیابی خسارات وارد شده به برخی زیرساخت‌های ریلی، برنامه‌ریزی دقیقی برای آغاز عملیات بازسازی و استمرار خدمات حمل‌ونقل ریلی صورت گرفت. موسوی با قدردانی از تلاش کارکنان و نیروهای عملیاتی راه‌آهن تأکید کرد که حفظ پایداری شبکه ریلی و خدمت‌رسانی به مردم در چنین شرایطی از اولویت‌های اصلی مجموعه راه‌آهن بوده است.

به گفته وی، از همان لحظات ابتدایی تهدید زیرساخت‌های ریلی، ستاد مدیریت بحران راه‌آهن فعال شد تا مدیریت سیر قطارهای باری و مسافری، حفاظت از ابنیه و خطوط و هماهنگی برای عملیات بازسازی به صورت متمرکز انجام شود. این ستاد با بسیج ظرفیت‌های فنی و لجستیکی، روند بازسازی زیرساخت‌ها را با سرعت قابل توجهی آغاز کرد.

تلاش جهادی تیم‌های فنی برای احیای خطوط ریلی

یکی از مهم‌ترین محورهای آسیب‌دیده در جریان حملات اخیر، پل ریلی مهمی در استان قم بود که نقش حیاتی در اتصال شبکه ریلی مرکز کشور به مناطق جنوبی ایفا می‌کند. این پل که در محدوده پشت روستای تاج‌خاتون قرار دارد، در اثر حملات هوایی دشمن دچار تخریب شد و بخش‌هایی از سازه آن آسیب جدی دید.

با این حال، بلافاصله پس از ارزیابی اولیه خسارات، تیم‌های تخصصی راه‌آهن با همکاری دستگاه‌های اجرایی استان عملیات بازسازی این پل را آغاز کردند. در این عملیات، نیروهای فنی و عمرانی به صورت شبانه‌روزی و جهادی فعالیت کردند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن مسیر ریلی دوباره قابل استفاده شود.

مجید ارجونی، مدیرکل راه‌آهن قم، در توضیح جزئیات این عملیات اعلام کرد که پل آسیب‌دیده دارای هفت دهانه و طولی حدود ۵۰ متر بوده است. در جریان حملات، سه دهانه از این پل به طور کامل تخریب شده بود و نیاز به عملیات گسترده بازسازی داشت.

به گفته وی، تیم‌های تخصصی پس از ایمن‌سازی محل، عملیات آواربرداری و آماده‌سازی بستر برای نصب سازه‌های موقت و دائمی را آغاز کردند. همزمان تجهیزات سنگین به محل منتقل شد تا روند بازسازی با سرعت بیشتری انجام شود.

بازگشت پل راه‌آهن قم به مدار بهره‌برداری در کمتر از ۴۰ ساعت

یکی از جلوه‌های بارز تلاش‌های صورت‌گرفته در بازسازی زیرساخت‌های ریلی، بازگشت سریع پل هفت‌دهانه قم به مدار بهره‌برداری بود. خسرو سامری، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم، اعلام کرد که عملیات ترمیم و بازسازی این پل در مدت زمانی کمتر از ۴۰ ساعت به پایان رسید.

وی با اشاره به هماهنگی نزدیک میان اداره‌کل راه‌آهن استان، اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و استانداری قم گفت که این همکاری منسجم باعث شد عملیات بازسازی با سرعت و دقت انجام شود و این محور مهم ریلی دوباره فعال شود.

سامری تأکید کرد که این خط ریلی یکی از مسیرهای مهم ارتباطی کشور محسوب می‌شود و نقش کلیدی در اتصال استان قم به مناطق جنوبی کشور دارد. از طریق این مسیر، شهرهایی همچون اهواز، ملایر، کرمانشاه و خرمشهر به شبکه ریلی مرکزی کشور متصل می‌شوند و روزانه حجم قابل توجهی از مسافران و کالاها از این مسیر جابه‌جا می‌شود.

بازگشت سریع این پل به مدار بهره‌برداری نه تنها از توقف حمل‌ونقلدر این محور جلوگیری کرد، بلکه نشان داد که زیرساخت‌های حیاتی کشور با تکیه بر توان داخلی و مدیریت بحران کارآمد، در کوتاه‌ترین زمان ممکن قابل احیا هستند.

تداوم حرکت قطارهای باری و مسافری در شبکه ریلی

یکی از نگرانی‌های اصلی در شرایط جنگی، احتمال اختلال در حمل‌ونقل و تأثیر آن بر جابه‌جایی مسافر و تأمین کالاهای مورد نیاز کشور است. با این حال، اقدامات سریع وزارت راه و شرکت راه‌آهن باعث شد که شبکه حمل‌ونقل ریلی کشور همچنان فعال باقی بماند.

قائم‌مقام مدیرعامل راه‌آهن با اشاره به این موضوع اعلام کرد که با وجود آسیب دیدن برخی نقاط، حرکت قطارهای باری و مسافری در سطح شبکه ریلی کشور ادامه دارد و تلاش شده است که خدمات‌رسانی به مردم بدون وقفه انجام شود.

به گفته موسوی، برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در ستاد مدیریت بحران به گونه‌ای بوده که حتی در زمان اجرای عملیات بازسازی نیز مسیرهای جایگزین و تدابیر لازم برای ادامه حرکت قطارها در نظر گرفته شود.

این اقدام باعث شد که حمل‌ونقل کالا، به‌ویژه در مسیرهای مهم صنعتی و تجاری، دچار وقفه جدی نشود و روند جابه‌جایی بار در شبکه ریلی کشور ادامه پیدا کند.

نقش زیرساخت‌های ریلی در پایداری اقتصادی کشور

شبکه ریلی ایران یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشور به شمار می‌رود و نقشی کلیدی در جابه‌جایی مسافر و کالا ایفا می‌کند. در شرایط بحران و جنگ، اهمیت این شبکه بیش از پیش نمایان می‌شود؛ زیرا استمرار فعالیت آن می‌تواند از بروز اختلال در زنجیره تأمین و حمل‌ونقل جلوگیری کند.

در جریان جنگ رمضان نیز حفظ پایداری این شبکه به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی مدیریت حمل‌ونقل کشور مورد توجه قرار گرفت. اقدامات سریع برای بازسازی پل‌ها و خطوط آسیب‌دیده نشان داد که مدیریت زیرساخت‌های حیاتی کشور در شرایط بحرانی از آمادگی لازم برخوردار است.

بازسازی سریع پل ریلی قم و آغاز عملیات ترمیم سایر مسیرهای آسیب‌دیده، نمونه‌ای از این آمادگی و توان اجرایی به شمار می‌رود. این اقدامات نه تنها از توقف حمل‌ونقل جلوگیری کرد، بلکه پیام روشنی درباره توانمندی فنی و مدیریتی کشور در حفظ و احیای زیرساخت‌های حیاتی ارائه داد.

تأکید بر ایمنی و تسریع روند بازسازی

در پایان نشست مدیران راه‌آهن، بر تسریع روند بازسازی خطوط آسیب‌دیده و در عین حال رعایت کامل استانداردهای ایمنی تأکید شد. قائم‌مقام مدیرعامل راه‌آهن دستورهای لازم را برای پشتیبانی کامل از واحدهای عملیاتی صادر کرد تا عملیات بازسازی با سرعت و دقت ادامه پیدا کند.

وی همچنین بر حفظ پایداری کامل شبکه ریلی تأکید کرد و از تمامی واحدهای مرتبط خواست تا با هماهنگی و هم‌افزایی، روند احیای زیرساخت‌ها را تا بازگشت کامل شرایط به وضعیت عادی ادامه دهند.

مجموعه این اقدامات نشان می‌دهد که در شرایط حساس جنگ رمضان و در زمان آتش‌بس، وزارت راه و شهرسازی و شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر توان تخصصی نیروهای داخلی و مدیریت بحران مؤثر، توانستند در مدت زمانی کوتاه زیرساخت‌های آسیب‌دیده را بازسازی کرده و جریان حیاتی حمل‌ونقل ریلی کشور را حفظ کنند؛ اقدامی که نقش مهمی در پایداری خدمات‌رسانی به مردم و استمرار فعالیت‌های اقتصادی کشور داشته است.