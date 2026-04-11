به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، روزنامه گاردین اذعان کرد، اقدامات نتانیاهو هیچ دستاوردی برای صهیونیست ها نداشته است.

در ادامه این گزارش آمده است، این اقدامات با تاوان و هزینه های بسیار سنگینی همراه بوده است.

اشاره این روزنامه غربی به جنگ افروزی های رژیم صهیونیستی در منطقه به ویژه در قبال ایران است.

پیشتر نیز روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال نوشت که برآوردهای اطلاعاتی آمریکا نشان می‌دهد که ایران همچنان هزاران موشک بالستیک در اختیار دارد و قادر است سکوهای پرتاب ذخیره شده در زیر زمین را دوباره فعال کند.

این روزنامه افزود که این برآوردها همزمان با تلاش‌های آمریکا برای مهار تنش و گشایش مسیرهای استراتژیک در منطقه از جمله تنگه هرمز و همچنین کاهش خطرات هدف قرار گرفتن نیروهای آمریکایی و متحدانش صورت می‌گیرد.