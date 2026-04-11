۲۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۴۵

وزیر خارجه اسبق رژیم صهیونیستی: جنگ علیه ایران، شکست راهبردی بود

وزیر خارجه اسبق رژیم صهیونیستی، نتیجه جنگ تحمیلی علیه ایران را شکست راهبردی این رژیم ارزیابی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «اشلومو بن‌عامی»، وزیر امور خارجه اسبق رژیم صهیونیستی در یادداشتی که در روزنامه «هاآرتص» منتشر شد، نوشت: جنگ علیه ایران به یک شکست بزرگ راهبردی برای تل‌آویو و واشنگتن تبدیل شد؛ این موضوع اعتماد کشورهای عربی به آمریکا را متزلزل و جایگاه تل آویو را حتی نزد آمریکا تضعیف کرد.

وی با بیان اینکه آتش‌بس اعلام‌شده در رویارویی با ایران، پایان یک شکست بزرگ راهبردی برای معماران این جنگ، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا است، تأکید کرد که دستاوردهای نظامی تاکتیکی به پیروزی استراتژیک تبدیل نشد.

وزیر امور خارجه اسبق رژیم صهیونیستی توضیح داد که این جنگ به عنوان یکی از نمونه‌های برجسته‌ای که یک قدرت نظامی بزرگ در دام جنگ نامتقارن افتاد، ثبت خواهد شد.

بن عامی خاطرنشان کرد این جنگ نتیجه‌ی معکوس داشت و ایران قدرتمندتر از همیشه ظاهر شد، اعتماد کشورهای خلیج فارس به حمایت آمریکا متزلزل شد و آنها را به جستجوی جایگزین‌های منطقه‌ای دیگر سوق داد.

وی در این یادداشت تأکید کرد که هرگونه تلاش در راستای جنگ با ایران و نیروهای متحد آن، با هدف انحراف از مسئله فلسطین، نوعی فریب است.

