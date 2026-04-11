به گزارش خبرنگار مهر، در روزهای اخیر و همزمان با تشدید اقدامات خصمانه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، موجی از واکنش‌های بین‌المللی در حمایت از مردم ایران و محکومیت این تجاوزگری‌ها شکل گرفته است.

در این میان، چهره‌های سرشناس صنعت بازی‌سازی جهان نیز با استفاده از نفوذ و دامنه مخاطبان گسترده خود در فضای مجازی، به این صدا پیوسته‌اند. این واکنش‌ها نشان می‌دهد که افکار عمومی جهانی، حتی در عرصه فرهنگ و سرگرمی، نسبت به سیاست‌های تهاجمی غرب و رژیم صهیونیستی حساس شده و حاضر به سکوت نیست.

بلال سید رضوی (Bilal Syed Rizvi) بازی‌ساز پاکستانی شناخته‌شده، در صفحه اینستاگرام خود با انتشار استوری، از اقدامات دیپلماتیک شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، در جهت تلاش برای ایجاد آرامش در منطقه تقدیر کرد. وی در پیام خود صراحتاً نسبت به بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و همچنین پهلوی اعلام انزجار کرد.

این موضع‌گیری آشکار یک چهره بین‌المللی بازی‌سازی، نشان‌دهنده عمق احساسات عدالت‌خواهانه در سطح جهانی نسبت به سیاست‌های تهاجمی است. چنین اقدامی توسط یک سازنده بازی که مخاطبانش عمدتاً جوانان هستند، بیانگر نفوذ عمیق گفتمان مقاومت در لایه‌های مختلف جامعه جهانی است.

از سوی دیگر، حسن پایکر Hasan Piker استریمر مشهور آمریکایی با اصالت ترکی نیز در صفحه خود به اقدامات خشونت‌بار علیه غیرنظامیان ایرانی واکنش نشان داد. وی با اشاره به تخریب مدارس و مراکز درمانی در جریان درگیری‌های اخیر، مستقیم از کودکان و دانش‌آموزان ایرانی حمایت کرد.

پایکر که سابقه طولانی در حمایت از مردم مظلوم فلسطین، غزه و لبنان دارد، این بار نیز صدای خود را به جمع مدافعان حقوق مردم ایران پیوست. جالب توجه است که حتی چهره‌هایی مانند زهران ممدانی، شهردار نیویورک، نیز از مواضع عدالت‌خواهانه وی حمایت کرده‌اند. این اتحاد عمل میان چهره‌های فرهنگی و سیاسی، نشان از شکل‌گیری ائتلافی فرامرزی علیه ظلم دارد.

اسنیکو (Sneako)، یوتیوبر و استریمر جنجالی و پرنفوذ، نیز با مواضع آشکار ضدصهیونیستی خود به صف حامیان مقاومت پیوسته است. این چهره سرشناس دیجیتال که محتوای خود را عمدتاً بر مسائل سیاسی و اجتماعی متمرکز کرده، در سال‌های اخیر همواره گرایشات همسو با گفتمان مقاومت را در پلتفرم خود برجسته ساخته است. نکته قابل توجه در فعالیت‌های اخیر اسنیکو، مصاحبه او با دکتر مرندی، تحلیلگر مسائل بین‌الملل، در مورد مواضع و سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران است. این گفت‌وگو که در کانال یوتیوب او با ۱.۳ میلیون دنبال‌کننده منتشر شده به بررسی ابعاد مختلف رویکرد ایران در قبال تحولات منطقه‌ای و تقابل با رژیم صهیونیستی پرداخته و توانسته است روایتی مستند و مبتنی بر تحلیل را به مخاطبان بین‌المللی ارائه دهد.

حرکت اسنیکو در میزبانی چنین مصاحبه‌ای، نشان‌دهنده تحولی عمیق در فضای محتوای دیجیتال غربی است؛ جایی که چهره‌های مستقل و پرطرفدار، به جای تکرار روایت‌های جریان اصلی رسانه‌های غربی، به سراغ صداهای متفاوت و اغلب خاموش‌شده می‌روند. این اقدام نه تنها به گسترش دامنه شناخت مخاطبان جهانی از مواضع ایران کمک می‌کند، بلکه مشروعیت رسانه‌های غالب را به چالش می‌کشد.

با توجه به نفوذ گسترده اسنیکو در میان جوانان غربی، این مصاحبه می‌تواند نقش مؤثری در آگاهی‌بخشی به نسلی ایفا کند که معمولاً از طریق رسانه‌های سنتی با عمق مواضع ایران آشنا نمی‌شوند. این حرکت نمونه‌ای عینی از قدرت دیپلماسی دیجیتال و فرهنگی است که می‌تواند فارغ از فیلترهای خبری غرب، پیام مقاومت را به گوش جهانیان برساند. این واکنش‌ها تنها به این چند چهره محدود نمی‌شود، بلکه بازتاب‌دهنده جریان رو به رشدی در جامعه جهانی بازی‌سازی و محتواسازی دیجیتال است که نسبت به ظلم و تجاوزگری، بی‌تفاوت نمانده‌اند.

این افراد با درک قدرت نفوذ خود بر نسل جوان و جامعه بین‌المللی، از پلتفرم‌های خود برای افشای واقعیت‌های منطقه و حمایت از ملت‌های تحت ستم استفاده می‌کنند. نقش آنان در آگاهی‌بخشی به نسل دیجیتال، که معمولاً از طریق رسانه‌های سنتی کمتر جذب اخبار سیاسی می‌شوند، بسیار حائز اهمیت است.

واکنش‌های اخیر نشان می‌دهد که دیپلماسی عمومی و مقاومت رسانه‌ای ملت ایران و محور مقاومت، توانسته است در عرصه بین‌المللی بازتاب گسترده‌ای داشته باشد، تا جایی که حتی چهره‌های مشهور عرصه سرگرمی دیجیتال نیز به میدان آمده‌اند. این مسئله حاکی از شکاف روزافزون میان سیاست‌های جنگ‌طلبانه غرب و افکار عمومی جهانیان، حتی در جوامع غربی است.

حرکت این چهره‌ها در واقع پاسخی طبیعی به نقض سیستماتیک حقوق بشر توسط رژیم صهیونیستی و حامیانش است. در شرایطی که رسانه‌های جریان اصلی غربی غالباً روایتی یک‌جانبه و تحریف‌شده از حوادث ارائه می‌دهند، این صدای بازی‌سازان و سازندگان محتوای مستقل که مستقیم با میلیون‌ها جوان در ارتباط هستند، می‌تواند نقش مهمی در آگاهی‌بخشی و تغییر روایت غالب ایفا کند. این امر اهمیت توسعه سواد رسانه‌ای و تقویت دیپلماسی فرهنگی و دیجیتال را بیش از پیش نمایان می‌کند.

سرمایه‌گذاری بر این حوزه و تعامل سازنده با این چهره‌های مؤثر، می‌تواند روایت انقلاب اسلامی و آرمان‌های مقاومت را به شیوه‌ای نوین و جذاب به جهانیان منتقل کند.

نکته قابل تأمل در این واکنش‌ها، خودجوش و مردمی بودن آنهاست. برخلاف تبلیغات سازمان‌یافته رسانه‌های غربی، این موضع‌گیری‌ها از بطن جامعه بازی‌سازی و از سوی افرادی صورت می‌گیرد که دغدغه عدالت و انسانیت دارند. این امر نشان می‌دهد که گفتمان مقاومت و مبارزه با ظلم، به یک ارزش فراگیر در میان نسل جدید جهانی تبدیل شده است، نسلی که از طریق بازی‌های ویدیویی و فضای مجازی با جهان ارتباط برقرار می‌کند و نسبت به بی‌عدالتی حساس است.

علاوه بر این، حمایت این چهره‌ها می‌تواند تأثیر ملموسی در افکار عمومی جهان، به ویژه جوانان داشته باشد. زمانی که یک استریمر مشهور با میلیون‌ها دنبال‌کننده، از کودکان ایرانی حمایت می‌کند یا یک بازی‌ساز صهیونیست‌ستیزی می‌کند، این پیام به طور مستقیم به طیف وسیعی از افراد می‌رسد که ممکن است از طریق کانال‌های خبری سنتی کمتر در جریان عمق فجایع انسانی قرار گیرند. این همان قدرت نرم و دیپلماسی فرهنگی نوینی است که جمهوری اسلامی ایران می‌تواند از آن بهره برداری کند.

از منظر سواد رسانه‌ای، این رویدادها به جامعه به ویژه نسل جوان می‌آموزد که هر کاربر در فضای مجازی می‌تواند یک رسانه باشد. انتخاب هر فرد در به اشتراک گذاری یا واکنش نشان دادن به یک رویداد، می‌تواند به گسترش آگاهی یا تحریف واقعیت منجر شود. بنابراین مسئولیت‌پذیری در قبال محتوای تولیدی و بازنشر شده، بخشی از سواد رسانه‌ای در عصر دیجیتال است. حرکت این بازی‌سازان نمونه‌ای از استفاده مسئولانه از پلتفرم‌های شخصی برای هدفی انسانی است.

در نهایت این واکنش‌ها ضربه‌ای به سیستم تبلیغاتی دشمن وارد می‌کند که سعی دارد اقدامات تجاوزکارانه خود را مشروع و اخلاقی جلوه دهد. وقتی چهره‌های محبوب و غیرسیاسی در غرب، علیه این اقدامات موضع می‌گیرند، روایت جنگ روانی دشمن با چالش جدی مواجه می‌شود.

این امر اهمیت تقویت پیوندها با جامعه جهانی بازی‌سازی و محتواسازان مستقل را نشان می‌دهد تا صدای مقاومت از طریق مؤثرترین کانال‌های ممکن به گوش جهانیان برسد.