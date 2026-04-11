تحلیلگر صهیونیست: جنگ علیه ایران به اسرائیل آسیب راهبردی وارد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، «باراک سری» نویسنده و تحلیلگر صهیونیست گفت که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر (رژیم) اسرائیل در جریان جنگ اخیر با ایران، خسارتی راهبردی و سنگین به اسرائیل وارد کرد و در تحقق اهداف این جنگ ناکام ماند.

وی تاکید کرد که این جنگ با وجود هزینه‌های سنگین انسانی و اقتصادی، دستاوردی برای تل آویو نداشت و انتقادات گسترده‌ای را در محافل سیاسی و رسانه‌ای این رژیم برانگیخت.

این تحلیلگر صهیونیست افزود: تل‌آویو از ترتیبات آتش‌بس میان واشنگتن و تهران کنار گذاشته شد؛ مساله‌ای که همزمان با افزایش انتقادها از نتانیاهو در محافل آمریکایی و اسرائیلی همراه بوده است.

وی همچنین تصریح کرد که عملکرد نتانیاهو باعث شده بسیاری از آمریکایی‌ها، اسرائیل را نه یک دارایی، بلکه باری بر دوش آمریکا تلقی کنند.

باراک سری اشاره کرد که نخست ‌وزیر رژیم صهیونیستی حتی پس از پایان جنگ نیز ضرورتی برای توضیح دستاوردهای خود ندیده است.

وی در ادامه با انتقاد از بی‌توجهی نتانیاهو به افکار عمومی گفت: «او برای اسرائیلی‌ها اهمیتی قائل نیست و خود را پاسخگو نمی‌داند، با وجود آنکه آنان ۴۰ روز را در پناهگاه‌ها سپری کردند؛ انگار که ۴۰ سال در بیابان سرگردان بوده اند.»