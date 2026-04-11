فرماندار گناوه: تکمیل خیابان ساحلی در دستور کار است

به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری صبح شنبه در بازدید از اداره بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان افزود: تکمیل پروژه خیابان ساحلی به توسعه شهرستان بخصوص روستاهای ساحلی کمک شایانی خواهد کرد.

فرماندار شهرستان گناوه بر نقش کلیدی پروژه‌های زیربنایی عمرانی در روستاها بویژه خیابان ساحلی در پیشرفت منطقه تاکید کرد و خواستار نگاه ویژه در تخصیص اعتبارات ملی برای این مسیر شد تا روند تکمیل و بهره‌برداری آن تسریع شود.

اسفندیاری با بررسی عملکرد و برنامه‌های آتی بنیاد مسکن، بر ضرورت تعامل سازنده میان مجموعه بنیاد، ادارات مختلف و مردم تأکید کرد.

وی اظهار کرد: هدف اصلی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ، خدمت به اقشار آسیب‌پذیر و تامین مسکن برای خانواده‌های فاقد مسکن است و این مسیر تنها از طریق ارتباط نزدیک با جامعه هدف و برنامه‌ریزی دقیق میسر خواهد بود.

وی در ادامه با اشاره به نحوه مدیریت بودجه‌ها، اظهار کرد: استفاده از منابعی همچون بودجه‌های توسعه و درآمدهای حاصل از نفت در جهت توسعه شهرستان و روستاها، سودمند خواهد بود و نتایج مستقیم آن به نفع مردم به‌ویژه در روستاهای مهاجرپذیر، خواهد بود.

اسفندیاری با بیان اینکه نظارت دقیق بر تمامی پروژه‌های عمرانی شهری و روستایی ضرورت دارد، خاطرنشان کرد: در این راستا، بازدیدهای میدانی از پروژه‌های در دست اجرا در سطح روستاها با هماهنگی معاون عمرانی فرمانداری ، در دستور کار بنیاد مسکن قرار گیرد تا از پیشرفت مطلوب کارها اطمینان حاصل شود.

فرماندار گناوه با تبریک فرارسیدن سالروز تاسیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و دهه حساب ۱۰۰ امام (ره) از تلاش‌های بی‌شائبه رییس ، کارکنان و کارشناسان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان گناوه قدردانی کرد.