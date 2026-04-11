نماینده لبنانی: شاهد یک نقشه جهانی جدید هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، ایهاب حماده نماینده فراکسیون وفا به مقاومت در پارلمان لبنان تاکید کرد: جنایات رژیم صهیونیستی علیه لبنان برای جبران شکست های اشغالگران در میدان انجام می شود.

وی اضافه کرد: هر کسی که با صهیونیست ها نشست و برخواست داشته باشد جزو آنها است.

حماده بیان کرد: شرایط الان متفاوت است و ما شاهد یک نقشه جهانی جدید هستیم. اما نظام حاکم بر لبنان متأسفانه همواره در حال برداشت غلط از تحولات است.

وی گفت: دشمن برای آن که چیزی بدهد مذاکره نمی کند بلکه برای گرفتن مذاکره می کند. معامله با خون لبنانی ها یک قمار بزرگ است. بدون قدرت مقاومت، اسرائیلی ها چیزی به آنها نخواهند داد.