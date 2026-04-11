رضا میرابیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مذاکرات احتمالی میان ایران و آمریکا، اظهار داشت: هنوزمذاکره شکل نگرفته است؛ شروط ایران همچنان پابرجاست.
وی ادامه داد: شروط ایران دارای ۱۰ بند است که یکی از بندهای آن آتش بس در لبنان است.
سفیر سابق ایران در کویت یادآور شد: با توجه به اینکه ما با رژیم اسرائیل ارتباطی نداریم لذا این امریکایی ها هستند که باید رژیم صهیونیستی را مجبور به پذیرش این شرط کنند.
میرابیان افزود: تا زمانی که امریکا ورژیم اسرائیل به تعهدات خود عمل نکنند ایران حاضر به انجام مذاکره نخواهد بود لذا پیش شرطهای ما رویمیز است.
سفیر سابق ایران در کویت حاطرنشان کرد: هرچند هیئت ایرانی در اسلام آباد حضور یافته است اما هرگونه اغاز مذاکرات منوط به پرداخت غرامتها و عملیاتی شدن پیش شرطها است. بنابراین توپ در زمین آمریکاست.
