۲۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۳۵

پیش شرط‌های ایران روی میز مذاکره؛ توپ در زمین آمریکاست

سفیر سابق ایران در کویت گفت: هرگونه اغاز مذاکرات منوط به پرداخت غرامت‌ها و عملیاتی شدن پیش شرط‌ها است. بنابراین توپ در زمین آمریکاست.

رضا میرابیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مذاکرات احتمالی میان ایران و آمریکا، اظهار داشت: هنوزمذاکره شکل نگرفته است؛ شروط ایران همچنان پابرجاست.

وی ادامه داد: شروط ایران دارای ۱۰ بند است که یکی از بندهای آن آتش بس در لبنان است.

سفیر سابق ایران در کویت یادآور شد: با توجه به اینکه ما با رژیم اسرائیل ارتباطی نداریم لذا این امریکایی ها هستند که ‌باید رژیم صهیونیستی را مجبور به پذیرش این شرط کنند.

میرابیان افزود: تا زمانی که امریکا ورژیم اسرائیل به تعهدات خود عمل نکنند ایران حاضر به انجام مذاکره نخواهد بود لذا پیش شرط‌های ما روی‌میز است.

سفیر سابق ایران در کویت حاطرنشان کرد: هرچند هیئت ایرانی در اسلام آباد حضور یافته است اما هرگونه اغاز مذاکرات منوط به پرداخت غرامت‌ها و عملیاتی شدن پیش شرط‌ها است. بنابراین توپ در زمین آمریکاست.

کد مطلب 6797945
نفیسه عبدالهی

