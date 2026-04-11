به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری قدس، حسن فضل‌الله نماینده حزب‌الله در پارلمان لبنان تصمیم مسئولان دولت لبنان برای مذاکره مستقیم با دشمن صهیونیستی و آغاز اقدامات عملی در این راستا را نقض آشکار قانون اساسی و قوانین لبنان و بازی با سرنوشت و آینده کشور دانست.

نماینده حزب‌الله افزود که این اقدام در زمانی رخ می دهد که لبنان بیش از هر زمان دیگری به همبستگی و وحدت داخلی برای مقابله با تجاوز اسرائیل و حفظ صلح مدنی و همزیستی ملت نیاز دارد.

فضل‌الله تصریح کرد: آنچه که دشمن در میدان و در روستاهای مرزی ما به لطف شجاعت عناصر مقاوم نتوانسته به دست آورد، با مذاکره با قدرتی که تصمیم‌ گیرنده نیست و از ابتدایی‌ترین وظایف خود دست کشیده و از حمایت مردمش عاجز است، به دست نخواهد آورد.

نماینده حزب‌الله تاکید کرد که بهتر بود دولت لبنان منافع کشور و حفظ خون مردم لبنان با استفاده فوری از پتانسیل بین‌المللی مناسب، به لطف موضع ثابت ایران در کنار لبنان، در اولویت قرار دهد، اما به این موضع شرافتمندانه پشت کرد و تلاش کرد تا این فرصت را به خاطر محاسبات غیرلبنانی از بین ببرد.

حزب‌الله در پایان تصریح کرد: مردم ما به گزینه خود در پایداری و مقاومت برای دفاع از سرزمین، موجودیت و حقوق مشروع خود و مشارکت ملی‌شان پایبند خواهند ماند و به هیچ کس اجازه نخواهند داد که با سرنوشت میهن و آینده نسل‌ لبنانی ها بازی کند، یا به مقاومت و دستاوردهای آن آسیب برساند.

منابع خبری به تازگی از تحرکات جدید در زمینه مذاکرات مستقیم میان لبنان و رژیم صهیونیستی پرده برداشتند. یک منبع دولتی لبنان به سی ان ان گفت: نخست وزیر لبنان در روزهای آینده پس از درخواست اسرائیل برای مذاکره مستقیم با لبنان به واشنگتن سفر خواهد کرد.