  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۲۵

اولین واکنش حزب‌الله به مذاکرات مستقیم دولت لبنان با تل‌آویو

نماینده حزب‌الله در پارلمان لبنان، نسبت به اقدام دولت لبنان مبنی بر مذاکرات مستقیم با رژیم صهیونیستی واکنش نشان داد. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری قدس، حسن فضل‌الله نماینده حزب‌الله در پارلمان لبنان تصمیم مسئولان دولت لبنان برای مذاکره مستقیم با دشمن صهیونیستی و آغاز اقدامات عملی در این راستا را نقض آشکار قانون اساسی و قوانین لبنان و بازی با سرنوشت و آینده کشور دانست.

نماینده حزب‌الله افزود که این اقدام در زمانی رخ می دهد که لبنان بیش از هر زمان دیگری به همبستگی و وحدت داخلی برای مقابله با تجاوز اسرائیل و حفظ صلح مدنی و همزیستی ملت نیاز دارد.

فضل‌الله تصریح کرد: آنچه که دشمن در میدان و در روستاهای مرزی ما به لطف شجاعت عناصر مقاوم نتوانسته به دست آورد، با مذاکره با قدرتی که تصمیم‌ گیرنده نیست و از ابتدایی‌ترین وظایف خود دست کشیده و از حمایت مردمش عاجز است، به دست نخواهد آورد.

نماینده حزب‌الله تاکید کرد که بهتر بود دولت لبنان منافع کشور و حفظ خون مردم لبنان با استفاده فوری از پتانسیل بین‌المللی مناسب، به لطف موضع ثابت ایران در کنار لبنان، در اولویت قرار دهد، اما به این موضع شرافتمندانه پشت کرد و تلاش کرد تا این فرصت را به خاطر محاسبات غیرلبنانی از بین ببرد.

حزب‌الله در پایان تصریح کرد: مردم ما به گزینه خود در پایداری و مقاومت برای دفاع از سرزمین، موجودیت و حقوق مشروع خود و مشارکت ملی‌شان پایبند خواهند ماند و به هیچ کس اجازه نخواهند داد که با سرنوشت میهن و آینده نسل‌ لبنانی ها بازی کند، یا به مقاومت و دستاوردهای آن آسیب برساند.

منابع خبری به تازگی از تحرکات جدید در زمینه مذاکرات مستقیم میان لبنان و رژیم صهیونیستی پرده برداشتند. یک منبع دولتی لبنان به سی ان ان گفت: نخست وزیر لبنان در روزهای آینده پس از درخواست اسرائیل برای مذاکره مستقیم با لبنان به واشنگتن سفر خواهد کرد.

کد مطلب 6797936

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها