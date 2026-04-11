تاکید وزیرخارجه آلمان بر توقف حملات اسرائیل به لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و یوهان واده‌فول وزیر امور خارجه آلمان، روز جمعه به صورت تلفنی گفتگو کردند.

وزیر امور خارجه کشورمان با تشریح آخرین تحولات مربوط به تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، بر اهمیت موضع‌گیری مسئولانه همه کشورها در راستای صیانت از حقوق بین‌الملل و اصول منشور ملل متحد تاکید کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان با یادآوری بدعهدی‌های مکرر آمریکا و جنایات ارتکابی در جریان دو جنگ تحمیلی طی یک‌سال اخیر، تصمیم جمهوری اسلامی ایران برای پذیرش آتش‌بس به عنوان زمینه تحقق خاتمه کامل جنگ، جبران خسارات وارده به ایران و پاسخگو کردن متجاوزان را اقدامی بسیار مسئولانه دانست که لازم است از سوی همه طرف‌ها قدر دانسته شود.

وزیر خارجه آلمان ضمن حمایت از توقف جنگ، بر لزوم توقف حملات اسرائیل علیه لبنان تاکید نمود و ابراز امیدواری کرد مذاکرات پیش رو موجب بازگشت صلح و ثبات به منطقه شود.