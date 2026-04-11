به گزارش خبرنگار مهر، محمدامین خدایاری، رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی پردیس، از کسب رتبه نخست اشتغال در استان تهران خبر داد.

وی اعلام کرد که در بازه زمانی اول فروردین تا پایان اسفند ۱۴۰۴، موفق به ثبت ۷۶۱۱ طرح کسب‌وکار و ایجاد ۷۶۲۴ فرصت شغلی در این شهرستان شده است.

خدایاری که دبیری کارگروه اشتغال شهرستان را نیز بر عهده دارد، با اشاره به هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی اظهار داشت: در سال گذشته ۱۶۸ درصد تعهد اشتغال شهرستان محقق شده است.

وی این موفقیت را مرهون پیگیری‌های مستمر و حضوری فرماندار پردیس به عنوان رئیس کارگروه اشتغال و همچنین معاون برنامه‌ریزی ایشان در ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید دانست.

گفتنی است در سال ۱۴۰۴، مجموعاً ۲۳ جلسه ستاد تسهیل با ۶۵ مصوبه در پردیس برگزار شده که بیش از نیمی از مصوبات به طور کامل اجرایی شده و مابقی نیز توسط دستگاه‌های مرتبط در دست پیگیری است.