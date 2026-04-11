۲۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۴۰

در آستانه جام‌جهانی ۲۰۲۶؛

برگزاری لیگ برتر سرمربی تیم ملی را نگران کرد/ ریسک روی چند بازیکن مهم

تصمیم برای برگزاری ادامه رقابت‌های لیگ برتر هر چند می تواند تکلیف قهرمان و سقوط کننده ها را مشخص کند اما یک نگرانی بزرگ برای سرمربی تیم ملی در آستانه جام جهانی ایجاد کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که قرار است تصمیم نهایی در مورد برگزاری ادامه رقابت های لیگ برتر روز یکشنبه در نشست فدراسیون و مدیران باشگاه ها گرفته شود، سرمربی تیم ملی نگرانی بزرگی برایش ایجاد شده است.

امیر قلعه‌نویی با تعطیلی رقابت‌های لیگ برتر برنامه بدنسازی فشرده ای را برای بازیکنان داخلی در نظر گرفته بود اما حالا با جدی شدن برگزاری دوباره رقابت ها مجبور است اردوی اردیبهشت که برای تیم ملی در نظر گرفته بود را لغو کند.

نگرانی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران از بدنسازی مجدد بازیکنان در باشگاه ها نیست بلکه نگران برنامه ریزی فشرده بازی‌هاست چرا که برگزاری تحت فشار ادامه دیدارهای لیگ برتر احتمال مصدومیت بازیکنان را بالا خواهد برد.

قلعه نویی برخلاف آنچه قبلا مطرح شده بود به هیچ وجه با برگزاری دوباره رقابت‌ها موافق نیست و تمایل دارد بازیکنان به جای حضور در دیدارهای باشگاهی، در اردوی آماده سازی تیم ملی حضور داشته باشند تا بتوانند خود را برای حضور در جام جهانی آماده کنند.

