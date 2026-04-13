  ورزش
  فوتبال جهان
۲۴ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۴۶

ادعای جنجالی گزارشگر «ESPN»؛

تیم ملی فوتبال ایتالیا جایگزین ایران در جام‌جهانی ۲۰۲۶ می‌شود؟

یکی از گزارشگران شبکه «ESPN» اعلام کرد که این احتمال وجود دارد که تیم ملی فوتبال ایتالیا جایگزین ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ شود.

به گزارش خبرنگار مهر، کشورمان در ماه‌های اخیر با چالش‌ها و تنش‌های متعددی روبه‌رو بوده است که از جمله مهم‌ترین آن‌ها، حمله ددمنشانه رژیم صهیونیستی و آمریکا به خاک کشورمان عنوان شده است؛ رخدادی که به تعطیلی تمامی رویدادهای ورزشی در این بازه زمانی منجر شد.

در شرایطی که فضای کشور تحت تأثیر این تحولات قرار داشته و تیم ملی فوتبال ایران خود را برای حضور در رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ آماده می‌کند، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» عملاً بازیکنان تیم ملی ایران را تهدید کرده و مدعی شده است که امنیت آن‌ها در صورت حضور در خاک آمریکا به خطر خواهد افتاد.

پس از این اظهارات، برخی گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال کناره‌گیری ایران از جام جهانی ۲۰۲۶ یا حتی انتقال دیدارهای تیم ملی به کشور مکزیک مطرح شد، اما هیچ‌یک از این سناریوها به نتیجه نرسید.

بر اساس آخرین مواضع مسئولان فدراسیون فوتبال، تا لحظه تنظیم این گزارش، تأکید شده است که تیم ملی ایران در رقابت‌های جام جهانی شرکت خواهد کرد و برنامه‌ای برای تحریم این رویداد در دستور کار قرار ندارد.

در همین حال، «لوئیز کارلوس لارگو» گزارشگر برزیلی شبکه ESPN پیامی را در صفحه مجازی خود در شبکه اجتماعی X مطرح و در آن عنوان کرد که در صورت کناره گیری ایران، تیم ملی فوتبال ایتالیا که از صعود به رقابت های جام جهانی ۲۰۲۶ باز مانده است در این رقابت ها شرکت خواهد کرد.

این گزارشگر در مطلب خود آورده است: «تیم ملی فوتبال ایتالیا هنوز ممکن است یک فرصت نهایی برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ به دست آورد. بر اساس این گزارش، فیفا در حال بررسی برگزاری یک پلی‌آف ویژه با حضور دو تیم از اروپا و دو تیم از آسیا است. این سناریو در صورتی مطرح شده که تیم ملی فوتبال ایران در نهایت از حضور در این رقابت‌ها کنار گذاشته شود. همچنین گفته می‌شود احتمال بررسی یا نهایی شدن چنین تصمیمی تا تاریخ ۳۰ آوریل وجود دارد.»

    • IR ۱۰:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۴
      فکر خوبیه منتها قدری عملی نیست
      • گوزانی IR ۱۱:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۴
        مرگ بر ترامپ
    • مهدی IR ۱۲:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۴
      شتر در خواب بیند پنبه دانه. دلشون رو خوش کنند به این سناریوهای مسخره امیدوارم تیم ملی با نتایج خوبش دل مردم جنگ زده رو شاد کنه
    • IR ۱۲:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۴
      لغو کنید به عنوان اعتراض به تجاوز علیه ایران به ویژه کودکان مینابی
    • IR ۱۳:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۴
      خیلی خوبه اما نمیشه
    • IR ۱۵:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۴
      بهترشم همینکه خودمون با آبرو و عزتمندانه و با اراده ی خودمون کنار بکشیم با سربلندی از این جام خارج شویم تااینکه خودشان مارا با سرافکنی و أهانت و تحقیر آمیز بیرون مون کنن
    • فریدون IR ۰۵:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۵
      ترانه مخوف در نبرد با ایران تنها مانده دنیا مبارزه و شجاعت ملت ایران را در مقابله با این نماد جهل و غرور دید و یک پارچه واراده بر این داشت تا او را در کنار نتانیاهو خبیث تنها بگذارد .

