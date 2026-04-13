به گزارش خبرنگار مهر، کشورمان در ماه‌های اخیر با چالش‌ها و تنش‌های متعددی روبه‌رو بوده است که از جمله مهم‌ترین آن‌ها، حمله ددمنشانه رژیم صهیونیستی و آمریکا به خاک کشورمان عنوان شده است؛ رخدادی که به تعطیلی تمامی رویدادهای ورزشی در این بازه زمانی منجر شد.

در شرایطی که فضای کشور تحت تأثیر این تحولات قرار داشته و تیم ملی فوتبال ایران خود را برای حضور در رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ آماده می‌کند، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» عملاً بازیکنان تیم ملی ایران را تهدید کرده و مدعی شده است که امنیت آن‌ها در صورت حضور در خاک آمریکا به خطر خواهد افتاد.

پس از این اظهارات، برخی گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال کناره‌گیری ایران از جام جهانی ۲۰۲۶ یا حتی انتقال دیدارهای تیم ملی به کشور مکزیک مطرح شد، اما هیچ‌یک از این سناریوها به نتیجه نرسید.

بر اساس آخرین مواضع مسئولان فدراسیون فوتبال، تا لحظه تنظیم این گزارش، تأکید شده است که تیم ملی ایران در رقابت‌های جام جهانی شرکت خواهد کرد و برنامه‌ای برای تحریم این رویداد در دستور کار قرار ندارد.

در همین حال، «لوئیز کارلوس لارگو» گزارشگر برزیلی شبکه ESPN پیامی را در صفحه مجازی خود در شبکه اجتماعی X مطرح و در آن عنوان کرد که در صورت کناره گیری ایران، تیم ملی فوتبال ایتالیا که از صعود به رقابت های جام جهانی ۲۰۲۶ باز مانده است در این رقابت ها شرکت خواهد کرد.

این گزارشگر در مطلب خود آورده است: «تیم ملی فوتبال ایتالیا هنوز ممکن است یک فرصت نهایی برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ به دست آورد. بر اساس این گزارش، فیفا در حال بررسی برگزاری یک پلی‌آف ویژه با حضور دو تیم از اروپا و دو تیم از آسیا است. این سناریو در صورتی مطرح شده که تیم ملی فوتبال ایران در نهایت از حضور در این رقابت‌ها کنار گذاشته شود. همچنین گفته می‌شود احتمال بررسی یا نهایی شدن چنین تصمیمی تا تاریخ ۳۰ آوریل وجود دارد.»