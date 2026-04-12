۱۱۰ جهادگر پای کار خدمت رسانی موکب ثامن الحجج(ع) در تجمعات شبانه مردم

حسین جعفری در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهارکرد:موکب جهادی ثامن الحجج(ع) خراسان جنوبی از دهم اسفندماه همزمان با شهادت قائد اعظم امت آیت الله سید علی خامنه ای در میدان اجتماعات شهید رئیسی به مردم عزادار و در صحنه خدمت رسانی می کند.

مسئول قرارگاه جهادی ثامن الحجج(ع) خراسان جنوبی بیان کرد: ما در موکب هر شب با چای، دمنوش و آب معدنی از مردمی که در اجتماعات شبانه حاضر می شوند پذیرایی می کنیم و در برخی از شب ها نیز توزیع عدسی، غلور، آش، ساندویج و نان روغنی داریم.

جعفری ادامه داد: در شب چهلم شهادت رهبر عزیزمان نیز ۴۰ دیگ غلور نذری پختیم که ۲۰ دیگ در میدان اجتماعات شهید رئیسی و ۲۰ دیگ نیز در میدان مادر توزیع شد.

وی گفت: در شبی که طبخ غلور داشتیم بسیار از مسئولین از جمله استاندار خراسان جنوبی برای عرض خداقوت به موکب ما آمدند.

مسئول قرارگاه جهادی ثامن الحجج(ع) خراسان جنوبی گفت: تا زمانی که رهبر ما آیت الله سید مجتبی خامنه ای صلاح بدانند و مردم در خیابان ها حضور داشته باشند ما موکب خود را برپا خواهیم داشت و به مردم خدمت رسانی خواهیم کرد.

جعفری با اشاره به اینکه ۱۱۰ جهادگر در برنامه های موکب در خدمت رسانی به مردم با ما همکاری می کنند، اظهار کرد: طبخ نام و پخت غذا و دم کردن چای و ... از جمله فعالیت هایی است که این جهادگران انجام می دهند.

وی یادآور شد: در ماه مبارک رمضان که موکب فعالیت داشت ۲۵ جهادگر ما حتی افطار را به خانه نرفتند و در همان موکب تلاش برای خدمت رسانی به مردم داشتند و حتی شب عید را نیز به جای ماندن در خانه و برنامه های معمول نوروزی در موکب در حال خدمت رسانی بودند.

مسئول قرارگاه جهادی ثامن الحجج(ع) خراسان جنوبی گفت: امیدواریم در حد توان خود نسبت به ایجاد شور و نشاط بین مردمی که برای اعلام حمایت از کشور و نیروهای مسلح خود حاضر می شوند، اقدام کرده باشیم.