موکب قرارگاه جهادی ثامن الحجج(ع)، پناه پاهای خسته در عمود ۹۲۶

به گزارش خبرنگار مهر، اینکه می گویند مراسم پیاده روی اربعین تمام قاعده های مرسوم جهان را به هم ریخته است اغراق نیست. در زمانه‌ای که انسان به دنبال خودخواهی ها و منیت و رفاه و خوشی های گذرا است، انسان هایی در روزهای گرم و آفتاب سوزان بیابان های عراق قید رفاه را زده اند و در بیابان های عراق حرم یار را می جویند.

و انسان هایی عاشق تر با برپایی موکب ها و پذیرایی از جویندگان طرق حسین(ع) پذیرایی می کنند و خستگی از تن آنان بیرون می کنند.

گاه با وعده ای غذا، زمانی با یک جرعه چای و یا آب خنک به زائران خدمت رسانی می کنند.

اگر در میانه ی طریق العلما در عمود ۹۲۶ توقف داشته باشیم به موکب جهادی ثامن الحجج(ع) از خراسان جنوبی می رسیم که پناه پاهای خسته شده است.

حسین جعفری، مدیرقرارگاه جهادی ثامن الحجج(ع) در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: باور ما بر این است که در مسیر عشق، موکب‌ها فقط جایی برای استراحت نیستند؛ هر موکب، قلبِ تپنده‌ی مِهر و وفاداری است.

وی تأکید کرد: خدمت در موکب، یعنی غرق شدن در دریایی از ایثار، که در آن دست‌های خسته از خدمت، زیباترین نشانه‌ی وصل به امام حسین (ع) است.

خدمت رسانی ۶۰ خادم

مدیر قرارگاه جهادی ثامن الحجج خراسان جنوبی گفت: در موکب ما حدود ۶۰ خادم اقدام به خدمت رسانی به زائران می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه تا ۱۳ مردادماه به صورت شبانه‌روزی پذیرای زائران حضرت سیدالشهدا(ع) خواهیم بود، اظهار کرد: این خدمت رسانی با وعده های غذایی، چای، دم نوش و ... است و امیدواریم بتوانیم رضایت زائران عزیز را فراهم آوریم.

جعفری با اشاره به اینکه پخت نان تازه را نیز در موکب داریم، تأکید کرد: البته در موکب ما برنامه‌های فرهنگی جون برپایی نماز جماعت نیز برپا می شود تا روح معنویت را حفظ کرده باشیم.

وی یادآور شد: موکب جهادی ثامن الحجج همه هزینه های خود را از محل کمک های مردمی و خیرین تأمین می کند و در مورد خدمت رسانی به زائران سید و سالار شهیدان نیز برنامه همینگونه است.