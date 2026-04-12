۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۰۷ آمار مصدومان زیر ۱۸سال در جنگ رمضان اعلام شد میعادفر رئیس اورژانس کشور گفت: آمار مصدومین زیر ۱۸ سال ۲۱۱۵ نفر و کمتر از ۵ سال ۱۲۴ و کمتر از ۲ سال ۲۴ نفر است.
