وقتی جنگ با مقاومت متوقف شد 

میلاد حقیقت پژوهشگر پژوهشکده مطالعات حکمرانی فرهنگی و اجتماعی، در گفتوگو با خبرنگار مهر، گفت: بیتردید نبرد رمضان یکی از پرتنشترین و سهمگینترین طوفانهایی بود که انقلاب اسلامی از آن عبور کرد و قطعاً بسیاری از معادلات را دگرگون خواهد ساخت.
وی ادامه داد: دشمن در طی دو ماه، سنگینترین ادوات نظامی خود را به نزدیکی مرزهای کشور وارد کرده و بیرحمانه ساختارها، شخصیتها و زیرساختهای نظام را هدف قرار داد.
این پژوهشگر گفت: هدف اولیه او، همانطور که خود اعلام کرده بود، فروپاشی سریع جمهوری اسلامی بود؛ اما اکنون، این دشمن ناچار شده است که مسیر خود را از «ادامه جنگ» به «تعلیق و مذاکره» تغییر دهد. این تغییر نه از سر انتخاب آزاد، بلکه بهواسطه تحمیل هزینه سنگین از سوی مقاومت ایرانی-اسلامی بوده است.
وی یادآور شد: در این نبرد، بسیاری از اهداف کلان اعلامشده از سوی آمریکا و متحدانش محقق نشد. وعدههایی چون فروپاشی ساختارهای امنیتی و سیاسی ایران، ایجاد آشوبهای داخلی، تجزیه کشور، تضعیف اتحاد ملی و تسلیم سریع در برابر خواستههای تقلیلیافته دشمن، همگی به خاک سپرده شدند.
حقیقت گفت: این ناکامی بهروشنی نشان میدهد که منطق میدان، نه منطق محاسبات رسانهای و تبلیغاتی قدرتهای بزرگ، بود که شرایط تحولات را رقم زد.
وی خاطرنشان کرد: در تحلیلهای راهبردی دوران جنگ ویتنام، هنری کیسینجر اشاره کرده که ارتش متعارف تنها زمانی پیروز میشود که جنگ را ببرد؛ اما گروه نامتقارن پیروز میشود حتی اگر شکست نخورد.
این پژوهشگر اظهار کرد: همانطور که در آن تجربه تاریخی نیز موازنه به نفع طرفی رقم خورد که ارادهاش برای ادامه و عبور از فشار استراتژیک قویتر بود، امروز ما نیز تجربهای مشابه را میبینیم. اما تفاوت مهم این است که ما نه زمین سوخته شدهایم و نه تبدیل به «گاو شیرده» برای قدرتهای بزرگ.
وی ادامه داد: در واقع توان و اراده ملی ایران با پایداری و مقاومت در برابر تهدیدات و فشارها، مسیر را به سوی «تعادل و توقف آگاهانه» تغییر داده است.
حقیقت گفت: این نتایج تنها یک «پایان موقت» نیست، بلکه محصول مقاومت جمعی و درک عمیق از ماهیت قدرت و محدودیت ابزارهای متعارف جنگ است.
