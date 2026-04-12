  1. استانها
  2. لرستان
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۵۶

یک قصابی متخلف در خرم‌آباد پلمب شد

خرم‌آباد - یک واحد صنفی قصابی متخلف در شهر خرم‌آباد پلمب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان، اعلام کرد: مأموران پلیس نظارت بر اماکن عمومی استان از انتقال یک لاشه فاسد گاو از شهرستان هم‌جوار به یک واحد صنفی قصابی در خرم‌آباد مطلع شدند.

در پی انجام اقدامات قانونی و حضور کارشناسان شبکه دامپزشکی، لاشه فاسد به‌منظور معدوم‌سازی جمع‌آوری و واحد صنفی مربوطه نیز ضمن پلمب فرد متخلف نیز با تشکیل پرونده به مراجع ذی‌صلاح معرفی شد.

پلیس لرستان ضمن تأکید بر برخورد قاطع با هنجارشکنان، فرصت‌طلبان و تهدیدکنندگان سلامت عمومی، از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک را بلافاصله از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند.

کد مطلب 6798842

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها