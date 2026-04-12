به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاعرسانی پلیس لرستان، اعلام کرد: مأموران پلیس نظارت بر اماکن عمومی استان از انتقال یک لاشه فاسد گاو از شهرستان همجوار به یک واحد صنفی قصابی در خرمآباد مطلع شدند.
در پی انجام اقدامات قانونی و حضور کارشناسان شبکه دامپزشکی، لاشه فاسد بهمنظور معدومسازی جمعآوری و واحد صنفی مربوطه نیز ضمن پلمب فرد متخلف نیز با تشکیل پرونده به مراجع ذیصلاح معرفی شد.
پلیس لرستان ضمن تأکید بر برخورد قاطع با هنجارشکنان، فرصتطلبان و تهدیدکنندگان سلامت عمومی، از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک را بلافاصله از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند.
نظر شما