  1. استانها
  2. گلستان
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۵۳

پلمب ۹ واحد صنفی متخلف در گنبدکاووس

گنبد-فرمانده انتظامی گنبدکاووس از پلمب ۹ واحد صنفی به دلیل عدم رعایت قوانین و مقررات، ضوابط اماکن عمومی و صنفی و بهداشتی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ستاد نادعلی صادقی اظهار کرد: در راستای ارتقا امنیت اجتماعی و ساماندهی صنوف، طرح نظارت و کنترل اصناف توسط ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی گنبدکاووس با همکاری مرکز بهداشت اجرا شد.

این مقام انتظامی افزود: در اجرای این طرح از ۲۳ واحد صنفی بازدید که هفت واحد آن به دلیل عدم رعایت قوانین و مقررات، ضوابط اماکن عمومی و صنفی و بهداشتی پلمب شدند.

فرمانده انتظامی گنبدکاووس با اعلام تداوم و تشدید این گونه اقدامات کنترلی و نظارتی پلیس از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی، موضوع را سریعا به مرکز فوریت‌های پلیسی 110 اطلاع دهند.

کد مطلب 6799163

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

