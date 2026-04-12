پلمب ۹ واحد صنفی متخلف در گنبدکاووس

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ستاد نادعلی صادقی اظهار کرد: در راستای ارتقا امنیت اجتماعی و ساماندهی صنوف، طرح نظارت و کنترل اصناف توسط ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی گنبدکاووس با همکاری مرکز بهداشت اجرا شد.

این مقام انتظامی افزود: در اجرای این طرح از ۲۳ واحد صنفی بازدید که هفت واحد آن به دلیل عدم رعایت قوانین و مقررات، ضوابط اماکن عمومی و صنفی و بهداشتی پلمب شدند.

فرمانده انتظامی گنبدکاووس با اعلام تداوم و تشدید این گونه اقدامات کنترلی و نظارتی پلیس از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی، موضوع را سریعا به مرکز فوریت‌های پلیسی 110 اطلاع دهند.