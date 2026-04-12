گزارش شاخص‌ هوش مصنوعی ایران ۱۴۰۴ منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تولید این گزارش در اواخر بهمن سال گذشته به پایان رسید اما به دلیل جنگ تحمیلی، رونمایی آن با تأخیر مواجه شد.

هدف اصلی این گزارش، فراهم‌سازی مبنایی داده‌محور برای مقایسه وضعیت ایران با کشورهای منتخب در حوزه هوش مصنوعی و ارائه بینش‌های راهبردی برای برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت است.

بر اساس رویکردی نظری و سیستمی به کار گرفته شده در گزارش سال ۱۴۰۳، «گزارش شاخص هوش مصنوعی ایران ۱۴۰۴» با تکیه بر بازخورد خبرگان و با توسعه دامنه شاخص‌ها، به‌روزرسانی داده‌ها و بهبود و نوآوری در روش‌های سنجش، تلاش کرده است تصویری دقیق‌تر، مقایسه‌پذیرتر و تحلیلی‌تر از وضعیت ایران در حوزه هوش مصنوعی ارائه دهد.

توسعه دانش، انتشار دانش، تأمین منابع، فعالیت‌های کارآفرینانه، شکل‌گیری بازار، جهت‌دهی به سیستم و مشروعیت‌بخشی از فصول این گزارش است.