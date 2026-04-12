۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۰

حادثه‌ای تلخ در سیروان؛ سقوط و غرق‌شدن کودک ۹ ساله در پالنگان

کامیاران- یک کودک ۹ ساله اهل روستای دژن از توابع کامیاران، در پی سقوط از پل روستای پالنگان به رودخانه سیروان، با جریان شدید آب ناپدید شد و عملیات جستجو برای یافتن وی همچنان ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حادثه‌ای ناگوار در منطقه پالنگان از توابع شهرستان کامیاران عصر روز گذشته رخ داد که طی آن یک کودک ۹ ساله به نام آکام مردوخی، اهل روستای دژن، به داخل رودخانه سیروان سقوط کرد.

بر اساس گزارش‌های محلی، این کودک که به همراه خانواده خود به پالنگان سفر کرده بود، هنگام بازی در نزدیکی رودخانه و در تلاش برای برداشتن توپ خود، به دلیل شدت جریان آب به داخل رودخانه سقوط کرده و گرفتار امواج خروشان سیروان شد.

شاهدان عینی اعلام کرده‌اند که پیکر این کودک تا حدود ۱۵۰ متر در مسیر رودخانه حرکت کرده و به سمت روستاهای پایین‌دست از جمله دیوزناو، جولانده و دله‌مرز پیش رفته است.

با وقوع این حادثه، عملیات جستجو از همان لحظات اولیه با مشارکت گسترده مردم محلی آغاز شد و ساکنان روستاهای منطقه با استفاده از تور، فنس و حتی ماشین‌آلاتی همچون بیل مکانیکی در تلاش برای یافتن این کودک هستند.

گزارش‌ها حاکی است که در ادامه این تلاش‌ها، بخش‌هایی از مسیر رودخانه در حوالی پل روستای جولانده نیز فنس‌کشی شده تا از ادامه حرکت احتمالی پیکر جلوگیری شود.

همچنین مردم روستاهای پالنگان، دیوزناو و جولانده با حضور گسترده در محل، ضمن مشارکت در عملیات جستجو، با فراهم‌کردن امکاناتی همچون غذا و نوشیدنی، از خانواده این کودک و نیروهای مردمی حمایت کرده‌اند.

با وجود گذشت بیش از یک روز از وقوع این حادثه، تاکنون اثری از این کودک پیدا نشده و عملیات جستجو همچنان ادامه دارد. گفته می‌شود تنها نشانه‌های به‌جا مانده از وی، توپ و یک لنگه کفش اوست.

