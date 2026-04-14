به گزارش خبرنگار مهر، پیکر کودک ۹ ساله‌ای که روز ۲۱ فروردین‌ماه در روستای پالنگان از توابع شهرستان کامیاران در رودخانه مفقود شده بود، پس از چند روز جست‌وجوی نیروهای امدادی و مردمی پیدا شد.

بر اساس این گزارش، این کودک هنگام بازی در کنار رودخانه، پس از افتادن توپ خود به داخل آب برای برداشتن آن وارد رودخانه شد که به دلیل شدت جریان آب، دچار حادثه شده و ناپدید می‌شود.

عملیات جست‌وجو برای یافتن این کودک از همان ساعات اولیه با مشارکت نیروهای امدادی و اهالی منطقه آغاز شد و در نهایت پس از پنج روز، پیکر وی کشف شد.

این حادثه موجب تأثر و اندوه مردم منطقه شده و خانواده این کودک داغدار را در سوگ فرو برده است.

گفتنی است، افزایش حجم آب رودخانه‌ها در این ایام، لزوم توجه بیشتر خانواده‌ها به ایمنی کودکان در حاشیه منابع آبی را دوچندان کرده است.