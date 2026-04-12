خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: در روزگاری که صدای انفجار حملات متجاوزانه دشمن صهیونی آمریکایی، جای زنگ مدرسه را گرفته بود و اضطراب، به مهمان دائمی خانه‌ها بدل شده بود، آموزش نیز چهره‌ای دیگر به خود گرفت.

کلاس‌ها از تخته و گچ فاصله گرفتند و در قاب‌های کوچک تلفن‌های همراه و رایانه‌ها خلاصه شدند.

اما این تغییر، برای همه یکسان نبود. برای بسیاری از دانش‌آموزان، به‌ویژه آنان که در مناطق محروم یا شرایط خاص زندگی می‌کردند، آموزش مجازی نه یک فرصت، بلکه دیواری بلند بود که آنان را از مسیر یادگیری جدا می‌کرد.

در میان این هیاهوی خاموش، داستانی شکل گرفت که بیش از هر چیز، روایت انسانیت، تعهد و عشق به آموزش است؛ داستان «هاوش» و معلمش «فرحناز حسینی طاهر».

آغاز یک سکوت ناخواسته

هاوش، نوجوانی با نیازهای ویژه، ساکن مرکز شبانه‌روزی نگهداری کودکان در خرم‌آباد بود؛ جایی که زندگی برای بسیاری از کودکانش با فقدان خانواده و محدودیت‌های متعدد گره خورده است.

او، تنها دانش‌آموز این مرکز بود که باید در شرایطی متفاوت از همسالانش، مسیر تحصیل را ادامه می‌داد.

با آغاز بحران جنگ و تعطیلی مدارس حضوری، آموزش به فضای مجازی منتقل شد. اما برای هاوش، این انتقال به معنای قطع کامل ارتباط با درس و مدرسه بود.

نبود امکانات، شرایط خاص جسمی و ذهنی، و همچنین فقدان یک همراه آموزشی در کنار او، باعث شد تا به‌تدریج از جریان آموزش عقب بماند.

یکی از کارکنان مرکز در توصیف آن روزها می‌گوید: هاوش هر روز از ما می‌پرسید مدرسه‌ام کی شروع می‌شود. نمی‌دانست که مدرسه‌اش شروع شده، اما او دیگر جایی در آن ندارد.

این جمله، شاید ساده به نظر برسد، اما در دل خود، تصویری عمیق از محرومیت پنهان را نشان می‌دهد؛ محرومیتی که نه از نبود استعداد، بلکه از نبود دسترسی ناشی می‌شود.

معلمی که سکوت را شکست

در سوی دیگر این روایت، «فرحناز حسینی طاهر» قرار دارد؛ مدیر مدرسه «نهال» در ناحیه یک خرم‌آباد. زنی که برای او، آموزش تنها یک وظیفه اداری نبود، بلکه رسالتی انسانی بود که مرز نمی‌شناخت.

وقتی از وضعیت هاوش مطلع شد، به‌خوبی می‌دانست که این فقط یک دانش‌آموز جا مانده از درس نیست؛ بلکه آینده‌ای است که در حال خاموش شدن است.

او در گفت‌وگویی کوتاه می‌گوید: نمی‌توانستم بپذیرم که یک کودک فقط به‌خاطر شرایطش از آموزش محروم شود. این برای من قابل قبول نبود.

همین نگاه، نقطه آغاز حرکتی شد که فراتر از چارچوب‌های رسمی آموزش بود.

تصمیمی فراتر از وظیفه

در شرایطی که بسیاری از مدارس با چالش‌های گسترده آموزش مجازی دست‌وپنجه نرم می‌کردند، تصمیم برای پیگیری وضعیت یک دانش‌آموز خاص، آن هم در یک مرکز شبانه‌روزی، تصمیمی ساده نبود.

خانم حسینی طاهر، ابتدا با مدیر مرکز نگهداری کودکان وارد گفتگو شد. هدفش روشن بود: ایجاد امکان آموزش حضوری برای هاوش، حتی در دل محدودیت‌ها.

یکی از مسئولان مرکز می‌گوید: ابتدا تصور می‌کردیم این فقط یک پیشنهاد کوتاه‌مدت است، اما وقتی جدیت ایشان را دیدیم، فهمیدیم که با یک معلم متفاوت روبه‌رو هستیم.

پس از طی مراحل اداری و دریافت مجوزهای لازم، مسیر جدیدی آغاز شد؛ مسیری که قرار بود نه‌تنها دانش، بلکه امید را به زندگی هاوش بازگرداند.

کلاس در دل یک مرکز شبانه‌روزی

از آن پس، حضور خانم حسینی طاهر در مرکز، به بخشی از برنامه روزانه تبدیل شد. او با برنامه‌ریزی دقیق، به‌صورت منظم به مرکز مراجعه می‌کرد و آموزش هاوش را به‌صورت حضوری ادامه می‌داد.

اما این فقط یک کلاس درس معمولی نبود.

فضای آموزش، به محیطی صمیمی، امن و سرشار از انگیزه تبدیل شده بود. هاوش که پیش از آن در سکوتی اجباری فرو رفته بود، حالا دوباره با مفاهیم درسی، گفتگو و تعامل ارتباط برقرار می‌کرد.

در این میان، نقش آموزش تنها انتقال مفاهیم درسی نبود. آنچه رخ می‌داد، بازسازی اعتمادبه‌نفس، ایجاد انگیزه و احیای امید در دل یک نوجوان بود.

خانم حسینی طاهر تلاش می‌کرد تا آموزش را با شرایط خاص هاوش تطبیق دهد. او روش‌های خلاقانه‌ای به کار می‌برد تا مفاهیم را ساده‌تر و قابل‌درک‌تر کند.

او می‌گوید: برای هاوش، یادگیری فقط به معنی درس خواندن نبود؛ باید یاد می‌گرفت که می‌تواند، که ارزشمند است و که آینده دارد.

این نگاه، تفاوت میان یک معلم معمولی و یک معلم متعهد را نشان می‌دهد.

لبخندی که معنا داشت

یکی از تاثیرگذارترین بخش‌های این روایت، واکنش خود هاوش است. لبخندی که هر بار با ورود معلمش بر لبانش می‌نشست، به‌نوعی گویای همه چیز بود.

یکی از کارکنان مرکز نقل می‌کند: او حتی قبل از آمدن معلمش آماده می‌شد و منتظر می‌نشست. این انتظار، برایش مثل انتظار یک اتفاق بزرگ بود.

این جزئیات کوچک، نشان‌دهنده عمق تاثیر یک اقدام انسانی است؛ اقدامی که شاید در نگاه اول ساده به نظر برسد، اما در واقع زندگی یک فرد را دگرگون می‌کند.

فراتر از یک دانش‌آموز

تاثیر این اقدام، تنها محدود به هاوش نبود. حضور یک معلم دلسوز در مرکز، فضای کلی آن را نیز تحت تاثیر قرار داد.

دیگر کودکان نیز از این حضور بهره‌مند شدند؛ نه الزاماً از نظر آموزشی، بلکه از نظر روحی. آن‌ها شاهد بودند که کسی برای یکی از آن‌ها، چنین تلاش می‌کند.

این تاثیر جمعی، نشان می‌دهد که یک اقدام کوچک، می‌تواند موجی از تغییر ایجاد کند.

بدیهی است که این مسیر بدون چالش نبود. محدودیت‌های زمانی، شرایط جنگی، مسائل اداری و ... همگی موانعی بودند که می‌توانستند این مسیر را متوقف کنند.

اما آنچه این موانع را بی‌اثر کرد، اراده و باور عمیق خانم حسینی طاهر بود.

او در این باره می‌گوید: اگر قرار باشد منتظر شرایط ایده‌آل بمانیم، هیچ‌وقت کاری انجام نمی‌شود. باید در همین شرایط، بهترین کار ممکن را انجام داد.

معنای واقعی رسالت معلمی

این روایت، بیش از هر چیز، بازتعریفی از مفهوم «معلمی» است. در این داستان، معلم نه‌تنها انتقال‌دهنده دانش، بلکه حامی، راهنما و حتی امیدبخش است.

در شرایطی که بسیاری از افراد ممکن است به حداقل وظایف خود بسنده کنند، انتخاب مسیر متفاوت، نیازمند شجاعت و تعهد است.

نام مدرسه «نهال»، در این روایت، معنایی عمیق‌تر پیدا می‌کند. نهالی که در شرایط سخت، با مراقبت و توجه، به رشد خود ادامه می‌دهد.

هاوش، به‌نوعی نماد همین نهال است؛ کودکی که در دل محرومیت، با حمایت یک معلم، مسیر رشد را ادامه می‌دهد.

این داستان نشان می‌دهد که حتی در سخت‌ترین شرایط، می‌توان بذر امید را کاشت و آن را پرورش داد.

بازتاب یک اقدام انسانی

چنین روایت‌هایی، تنها یک داستان شخصی نیستند؛ بلکه می‌توانند الهام‌بخش دیگران نیز باشند. در نظام آموزشی، نمونه‌هایی از این دست، نشان‌دهنده ظرفیت‌های انسانی موجود در میان معلمان است.

این اقدام، می‌تواند الگویی باشد برای توجه بیشتر به دانش‌آموزان در شرایط خاص؛ دانش‌آموزانی که شاید در آمارها دیده نشوند، اما نیازمند توجهی ویژه هستند.

برای هاوش، این تجربه تنها به معنای ادامه تحصیل نبود؛ بلکه بازگشت به مسیر زندگی بود. او دوباره احساس کرد که بخشی از جامعه است، که دیده می‌شود و که آینده‌ای پیش روی اوست.

یکی از مربیان می‌گوید: هاوش دیگر آن کودک ساکت و گوشه‌گیر نبود. این تغییر، شاید مهم‌ترین نتیجه این تلاش باشد.

داستان هاوش و معلمش، در نهایت، داستان پیروزی است؛ پیروزی اراده بر موانع، تعهد بر بی‌تفاوتی و انسانیت بر محدودیت‌ها.

در جهانی که گاه مشکلات، انسان‌ها را به انفعال می‌کشاند، چنین روایت‌هایی یادآور این حقیقت هستند که تغییر، از تصمیم‌های کوچک اما عمیق آغاز می‌شود.

خانم حسینی طاهر، با اقدامی که شاید در نگاه اول ساده به نظر برسد، نشان داد که یک معلم می‌تواند فراتر از کلاس درس، تاثیرگذار باشد. و هاوش، با لبخندش، ثابت کرد که حتی یک فرصت کوچک، می‌تواند آینده‌ای بزرگ بسازد.

آخرین صدا

در پایان، شاید بهترین جمع‌بندی را بتوان در جمله‌ای از خود این معلم یافت: اگر بتوانیم حتی یک کودک را از تاریکی به نور برسانیم، یعنی کارمان را درست انجام داده‌ایم.

این جمله، نه‌تنها خلاصه‌ای از این روایت، بلکه تعریفی از رسالت واقعی آموزش است.

روایتی از «نهال»ی که در دل محرومیت کاشته شد، اما با عشق، به درختی از امید بدل گشت.