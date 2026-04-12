اولین اهدای عضو سال ۱۴۰۵ با پیوند اعضای بدن نوجوان اهوازی انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس چنانه عصر امروز یکشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: صبح امروز، یکشنبه ۲۳ فروردین‌ماه، پس از تأیید مرگ مغزی یک نوجوان اهوازی و با رضایت خانواده ایثارگر وی، اعضای بدن این بیمار برای نجات جان چند بیمار دیگر اهدا شد.

وی در تشریح جزئیات این خبر بیان کرد: پیکر نوجوان ۱۲ ساله اهوازی، «مجید هاشمی» که در پی سانحه دلخراش رانندگی دچار ضربه شدید مغزی و در نهایت مرگ مغزی شده بود، پس از تایید قطعی توسط تیم پزشکان متخصص و با تصمیم بزرگ‌منشانه خانواده انساندوست وی، به اتاق عمل بیمارستان گلستان اهواز منتقل شد تا نخستین برگ از دفتر ایثار و اهدای عضو استان در سال جاری رقم بخورد.

چنانه افزود: در این عمل، آقایی ۱۹ ساله از خرمشهر و خانمی ۴۴ ساله از اهواز گیرندگان عضو پیوندی بودند و کبد وی نیز به بیمار نیازمند دیگری اهدا شد.

مسئول مرکز فراهم‌آوری اعضا و نسوج پیوندی دانشگاه علوم پزشکی اهواز در ادامه با ستایش این اقدام خداپسندانه و با اشاره به فضای معنوی حاکم بر این عمل ایثارگرانه، تصریح کرد: در حالی که تلخی وداع با فرزند نوجوان، داغی سنگین بر دل این خانواده گذاشته بود، اما با ایثار و بخشندگی به زیباترین شکل ممکن مفهوم «حیات پس از مرگ» را معنا بخشیدند.

وی ابراز امیدواری کرد در سال ۱۴۰۵، با گسترش این فرهنگ متعالی و پیوند ایثار خانواده‌ها با تخصص پزشکان، شاهد تپش دوباره قلب‌هایی باشیم که تنها راه ادامه حیاتشان، اهدای عضو است.

وی در پایان، ضمن ابراز امیدواری برای آنکه هیچ‌یک از هموطنان با تلخی حوادث منجر به مرگ مغزی مواجه نشوند، اظهار کرد: از مردم استان خوزستان که پیشینه درخشانی در ایثار، سخاوت و نوع‌دوستی دارند، انتظار می‌رود فرهنگ اهدای عضو را به عنوان عالی‌ترین شکل از خیرات ماندگار برای عزیزان از دست رفته بیشتر مورد توجه قرار دهند و در ترویج این فرهنگ ارزشمند در جامعه و در جهت نجات‌بخشی هم‌نوعان خود بیش از پیش تلاش کنند.