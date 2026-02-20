جوان اهوازی به چند نفر جان دوباره بخشید

به گزارش خبرنگار مهر، عباس چنانه ظهر امروز جمعه در گفتگویی رسانهای اظهار کرد: مسعود دشتبزرگ، جوان ۳۰ ساله اهوازی که چند روز پیش به دنبال عارضه مغزی با کاهش سطح هوشیاری به بیمارستان گلستان اهواز منتقل شده بود، با وجود تلاشهای تیم درمانی دچار مرگ مغزی شد.
وی افزود: صبح امروز جمعه یکم اسفندماه ۱۴۰۴، در بیمارستان گلستان اهواز و با رضایت خانواده، اعضای این جوان اهوازی اهدا و موجب نجات و ادامه حیات چند بیمار نیازمند عضو شد.
مدیر مرکز فراهمآوری اعضا و نسوج پیوندی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز توضیح داد: خانواده دشتبزرگ در شرایط دشوار روحی ناشی از فقدان فرزندشان، تصمیمی بزرگ، انسانی و ماندگار گرفتند و با این اقدام، نام مسعود دشتبزرگ را جاودانه کردند.
چنانه بیان کرد: تیم فوقتخصصی پیوند اعضای دانشگاه جندی شاپور اهواز، متشکل از پزشکان، پرستاران، کارشناسان و تکنیسینها، امروز با موفقیت دو کلیه و کبد این مرحوم را به بیماران نیازمند پیوند زدند.
وی تصریح کرد: امیدواریم هیچ خانوادهای داغدار از دست دادن عزیزان خود نشود اما در صورت وقوع مرگ مغزی، رضایت به اهدای عضو میتواند اقدامی خیرخواهانه و نجاتبخش باشد و جان انسانهای دیگری را از مرگ حتمی نجات دهد.
