صادقی: پل تحریب شده راه آهن امین آباد زنجان مرمت و بازگشایی شد

یه گزارش خبرگزاری مهر، محسن صادقی در دومین بازدید، از روند نهایی بازسازی پل امین آباد زنجان، اظهار داشت: در پی حمله ائتلاف صهیونیستی-آمریکایی، حدود ۳۵ متر از عرشه پل و ۱۵۰ متر از خطوط ریلی دچار آسیب شد که برآورد اولیه کارشناسان، زمان حدود ۲۰ روزه برای بازسازی آن بود.
وی افزود: با این حال، با همت و تلاش جهادی مجموعه مدیران، کارشناسان و کارکنان راهآهن جمهوری اسلامی ایران و با هماهنگی مطلوب دستگاههای اجرایی در استان، عملیات بازسازی این مسیر در کمتر از چهار روز به مراحل پایانی رسید و خوشبختانه از امشب شاهد برقراری مجدد تردد قطار در این مسیر خواهیم بود.
صادقی با بیان اینکه در بازدید روز بیستم فروردین از روند بازسازی پل، مدیران، مهندسان و زحمت کشان ریلی، نسبت به ترمیم پل تحریب شده، عزم جدی داشتند، گفت: کاری که قرار بود طی ماهها به سرانجام برسد اکنون با تلاش بی وقفه و جهادی به ثمر نشسته و دوباره مورد استفاده قرار گرفته است.
استاندار زنجان با تأکید بر اهمیت راهبردی این پل خاطرنشان کرد: این مسیر ریلی نقش مهمی در اتصال شمالغرب کشور به مرکز و جنوبشرق دارد و تداوم فعالیت آن از منظر اقتصادی و حملونقل، حائز اهمیت ویژه است.
صادقی ادامه داد: اقدام سریع و مؤثر در بازسازی این زیرساخت، نشاندهنده عزم جدی و توانمندی مجموعه مدیریتی و اجرایی کشور در مواجهه با شرایط بحرانی و تداوم خدمترسانی به مردم است.
وی ضمن قدردانی از تمامی دستاندرکاران این پروژه گفت: از تلاشهای ارزشمند مجموعه راهآهن جمهوری اسلامی ایران، مدیران استانی، عوامل فنی و اجرایی و تمامی دستگاههای مرتبط که با روحیه جهادی در تسریع روند بازسازی نقشآفرینی کردند، صمیمانه تشکر میکنم.
پل راه آهن امین آباد در حدفاصل زنجان به میانه در کیلومتر ۳۳۵ از مبدا تهران ظهر روز دوشنبه ۱۸ فروردین ۱۴۰۵ در سی و نهمین روز تهاجم آمریکایی - صهیونیستی و در راستای سیاست تخریب زیرساخت های ارائه خدمات عمومی به مردم مورد حمله قرار گرفت و خساراتی به این خط آهن وارد شد.
