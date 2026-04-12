دیدار وزیر علوم با خانواده وزیر دفاعِ شهید

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین سیمایی، وزیر علوم، با حضور در منزل خانواده شهید امیر عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران، با خانواده این شهید والامقام دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار، وزیر علوم با بیان خاطراتی_مشترک، از خدمات و مجاهدتهای شهید نصیرزاده در مسیر دفاع از کشور و اعتلای امنیت ملی قدردانی کرد و گفت: «بیتردید، تلاشهای خالصانه و شبانهروزی این شهید عزیز در مسئولیتهای خطیر، سرمایهای ماندگار برای کشور است.»
سیمایی با اشاره به فقدان این مدیر مجاهد در دولت، افزود: «جای خالی ایشان در مجموعه مدیریتی کشور بهوضوح احساس میشود؛ شخصیتی که با روحیهای متعهد نقشی مؤثر در پیشبرد امور ایفا میکرد.»
وی همچنین با یادآوری همکاریهای نزدیک و سازنده میان وزارت علوم و وزارت دفاع در دوره مسئولیت شهید نصیرزاده، این تعاملات را نمونهای موفق از همافزایی میان نهادهای اجرایی دانست و تأکید کرد: «آنچه از این همکاریها بهجا مانده، مسیری روشن برای تداوم خدمترسانی و پیشبرد اهداف ملی است.»
وزیر علوم در پایان با تأکید بر اینکه راه و آرمان شهدای خدمت با قوت ادامه خواهد یافت، اظهار امیدواری کرد که با تکیه بر همان روحیه ایثار و مسئولیتپذیری، مسیر پیشرفت کشور با قدرت دنبال شود.
