به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی سالاری، در جلسه بررسی توسعه خدمات غیرحضوری، گفت: سرویسهای قابل ارائه در حوزه خدمات غیرحضوری تأمیناجتماعی باید برای مخاطبان ملموس و کاربر پسند باشد تا افراد خدمتگیرنده به راحتی امکان تشخیص و اقدام برای دریافت خدمت مربوطه را داشته باشد.
وی افزود: کاهش زمان دریافت خدمات غیرحضوری از درخواست تا حصول نتیجه و تسهیل در دسترسی به خدمات را باید در اولویت ارائه این سرویسها داشته باشیم.
سالاری گفت: توسعه خدمات غیرحضوری و ارائه خدمات هوشمند، موجب افزایش شفافیت و سلامت و افزایش سرعت و کیفیت ارائه خدمات به ذی نفعان خواهد شد.
مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی اضافه کرد: پایش اقدامات مربوط به توسعه خدمات غیرحضوری و تهیه فهرست خدماتی که باید تکمیل شود و اقدام لازم درون سازمان و سایر اقدامات مربوط به دستگاه های دیگر برای تکمیل آنها در دستور کار قرار دارد.
در جریان این جلسه، جزییات مربوط به توسعه سرویسهای غیرحضوری سازمان تأمیناجتماعی تشریح و گزارش های واحدهای مربوطه مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.
نظر شما