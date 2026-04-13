علیرضا فیروزفر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حمله متجاوزانه ۱۱ فروردین‌ماه به مرکز فرهنگی و مذهبی حسینیه اعظم زنجان تأکید کرد: حسینیه اعظم در قلب مردم جا دارد و به رغم تخریب آن، عزم و اراده مردم برای بازسازی و ارتقای این محل، شعفی جدید را در دل‌ها ایجاد کرده است.

فیروزفر این حمله شنیع را نشان‌دهنده ضعف دشمنان خواند و افزود: ما با مدد خداوند متعال و تحت عنایت خاصه حضرت اباعبدالله الحسین(ع) عزم خود را برای بازسازی حسینیه جزم کرده‌ایم.

عضو هیئت امنای حسینیه اعظم زنجان ادامه داد: مشارکت مردم در بازسازی حسینیه اعظم مشهود است و با توجه به اینکه بنای این مجموعه فرهنگی با نذورات مردم بوده، همچنان ارادت آن‌ها به این ساحت مقدس ادامه دارد.

وی با اشاره به اقداماتی که در راستای بازسازی و توسعه این مرکز در حال انجام است، بیان کرد: تیم‌های متخصص تشکیل شده و مسئولین مربوطه در حال بررسی طرح جامع توسعه حسینیه اعظم هستند. اولین اقدام ما بازسازی ساختمان تخریب شده است که به عنوان محل فعالیت‌های فرهنگی، پژوهشی و معنوی حسینیه شناخته می‌شود.

فیروزفر تصریح کرد: پرچم حضرت اباعبدالله الحسین هم‌اکنون بر مناره‌های حسینیه اعظم در اهتزاز است و مراسم و آیین‌ها با شور و استقبال مردم برگزار می‌شود و دشمن نمی‌تواند با تخریب حسینیه لطمه‌ای بر فعالیت‌های ما وارد کند، بلکه ما مصمم‌تر از همیشه به مسیر خود ادامه خواهیم داد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: طرح جامع حسینیه اعظم با دقت و تخصص لازم طراحی و نهایی خواهد شد تا این مکان مقدس به شکوه و عظمت بیشتری دست یابد.

عضو هیئت امنای حسینیه اعظم زنجان یادآور شد: کتابخانه امام حسین‌شناسی با ۵ هزار عنوان کتاب که در هیچ جای دنیا نظیر نداشت، به عنوان مرجع تحقیقات و مطالعات در زنجان شناخته می‌شد که در این حمله ناجوانمردانه به شدت آسیب دیده است.

وی افزود: این کتابخانه نه تنها منبع علمی برای محققان و دانشجویان بود، بلکه قرائت‌خانه حسینیه اعظم، که محلی برای آرامش و مطالعه جوانان و دانش‌آموزان شده بود، حالا تخریب شده و این یک خسارت عظیم برای جامعه فرهنگی ماست.

فیروزفر با اشاره به تخریب صندوق قرض‌الحسنه و مرکز همایش‌های معنوی حسینیه، عنوان کرد: زیرساخت‌های اداری و دفتر نذورات نیز آسیب جدی دیده است و خدمت‌رسانی به مردم محروم منطقه را تحت شعاع قرار داده است.

وی همچنین به تخریب درمانگاه و دارالشفای حسینیه اشاره کرد و گفت: این درمانگاه به عنوان یک مرکز خدمات‌رسانی به ساکنین جنوب شهر و روستاهای اطراف مشغول به فعالیت بود، اما اکنون از حیز انتفاع خارج شده و خدمات دهی آن به طور کامل مختل شده است.

عضو هیئت امنای حسینیه اعظم زنجان تصریح کرد: با وجود این تخریب‌ها، مردم ناامید نیستند و ما خادمین حسینیه اعظم در کنار آنان خواهیم ایستاد. به یاری خداوند و با پشتیبانی مردم، به زودی شاهد خواهیم بود که این فضا به مکانی بهتر از قبل تبدیل خواهد شد و خدمات به مردم از سر گرفته خواهد شد.