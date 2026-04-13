۲۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۰۸

فیروزفر: طرح جامع حسینیه اعظم زنجان بازطراحی می‌شود

زنجان- عضو هیئت امنای حسینیه اعظم زنجان از بازطراحی طرح جامع حسینیه اعظم زنجان خبر داد.

علیرضا فیروزفر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حمله متجاوزانه ۱۱ فروردین‌ماه به مرکز فرهنگی و مذهبی حسینیه اعظم زنجان تأکید کرد: حسینیه اعظم در قلب مردم جا دارد و به رغم تخریب آن، عزم و اراده مردم برای بازسازی و ارتقای این محل، شعفی جدید را در دل‌ها ایجاد کرده است.

فیروزفر این حمله شنیع را نشان‌دهنده ضعف دشمنان خواند و افزود: ما با مدد خداوند متعال و تحت عنایت خاصه حضرت اباعبدالله الحسین(ع) عزم خود را برای بازسازی حسینیه جزم کرده‌ایم.

عضو هیئت امنای حسینیه اعظم زنجان ادامه داد: مشارکت مردم در بازسازی حسینیه اعظم مشهود است و با توجه به اینکه بنای این مجموعه فرهنگی با نذورات مردم بوده، همچنان ارادت آن‌ها به این ساحت مقدس ادامه دارد.

وی با اشاره به اقداماتی که در راستای بازسازی و توسعه این مرکز در حال انجام است، بیان کرد: تیم‌های متخصص تشکیل شده و مسئولین مربوطه در حال بررسی طرح جامع توسعه حسینیه اعظم هستند. اولین اقدام ما بازسازی ساختمان تخریب شده است که به عنوان محل فعالیت‌های فرهنگی، پژوهشی و معنوی حسینیه شناخته می‌شود.

فیروزفر تصریح کرد: پرچم حضرت اباعبدالله الحسین هم‌اکنون بر مناره‌های حسینیه اعظم در اهتزاز است و مراسم و آیین‌ها با شور و استقبال مردم برگزار می‌شود و دشمن نمی‌تواند با تخریب حسینیه لطمه‌ای بر فعالیت‌های ما وارد کند، بلکه ما مصمم‌تر از همیشه به مسیر خود ادامه خواهیم داد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: طرح جامع حسینیه اعظم با دقت و تخصص لازم طراحی و نهایی خواهد شد تا این مکان مقدس به شکوه و عظمت بیشتری دست یابد.

عضو هیئت امنای حسینیه اعظم زنجان یادآور شد: کتابخانه امام حسین‌شناسی با ۵ هزار عنوان کتاب که در هیچ جای دنیا نظیر نداشت، به عنوان مرجع تحقیقات و مطالعات در زنجان شناخته می‌شد که در این حمله ناجوانمردانه به شدت آسیب دیده است.

وی افزود: این کتابخانه نه تنها منبع علمی برای محققان و دانشجویان بود، بلکه قرائت‌خانه حسینیه اعظم، که محلی برای آرامش و مطالعه جوانان و دانش‌آموزان شده بود، حالا تخریب شده و این یک خسارت عظیم برای جامعه فرهنگی ماست.

فیروزفر با اشاره به تخریب صندوق قرض‌الحسنه و مرکز همایش‌های معنوی حسینیه، عنوان کرد: زیرساخت‌های اداری و دفتر نذورات نیز آسیب جدی دیده است و خدمت‌رسانی به مردم محروم منطقه را تحت شعاع قرار داده است.

وی همچنین به تخریب درمانگاه و دارالشفای حسینیه اشاره کرد و گفت: این درمانگاه به عنوان یک مرکز خدمات‌رسانی به ساکنین جنوب شهر و روستاهای اطراف مشغول به فعالیت بود، اما اکنون از حیز انتفاع خارج شده و خدمات دهی آن به طور کامل مختل شده است.

عضو هیئت امنای حسینیه اعظم زنجان تصریح کرد: با وجود این تخریب‌ها، مردم ناامید نیستند و ما خادمین حسینیه اعظم در کنار آنان خواهیم ایستاد. به یاری خداوند و با پشتیبانی مردم، به زودی شاهد خواهیم بود که این فضا به مکانی بهتر از قبل تبدیل خواهد شد و خدمات به مردم از سر گرفته خواهد شد.

