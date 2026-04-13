زن گمشده نائینی به آغوش خانواده بازگشت

سرهنگ حسن براهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پس از گزارش مفقودی بانویی حدوداً ۴۰ تا ۵۰ ساله که خانواده‌اش به دلیل مشکلات حافظه و نشانه‌های آلزایمر نگران وضعیت او بودند، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی گفت: بررسی‌ها نشان داد این زن که اهل مشهد است بدون اطلاع بستگان از خانه خارج شده و به شهرستان نایین آمده بود، در حالی که هیچ‌گونه مدرک شناسایی یا تلفن همراه به همراه نداشت و حتی نشانی دقیق فرزندان خود در نایین را نیز نمی‌دانست.

فرمانده انتظامی نایین افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی با بهره‌گیری از اقدامات اطلاعاتی و روش‌های تخصصی موفق به شناسایی هویت وی شدند و با هماهنگی انجام‌شده با واحدهای انتظامی در مشهد، خانواده این فرد را از محل حضور او مطلع کردند.

به گفته سرهنگ براهیمی، این زن پس از چند روز سرگردانی در سطح شهر، در سلامت کامل به فرزندانش تحویل داده شد و نگرانی خانواده پایان یافت.

وی در پایان با تأکید بر نقش پلیس در رسیدگی به مسائل اجتماعی خاطرنشان کرد: پلیس همواره در کنار مردم است و در چنین مواردی با تمام توان برای ایجاد آرامش و رفع دغدغه خانواده‌ها اقدام می‌کند.