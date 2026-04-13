توقیف ۲ دستگاه کامیون حامل ۷۰ میلیارد کالای قاچاق در الیگودرز

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاعرسانی پلیس لرستان اعلام کرد: مأموران انتظامی شهرستان الیگودرز در راستای مبارزه بیامان با مخلان اقتصادی و در حین گشتزنیهای هدفمند، موفق به کشف و توقیف دو دستگاه کامیون حامل کالای قاچاق شدند.
در این عملیاتها که در دو مرحله جداگانه به اجرا درآمد، یک دستگاه لیفتراک و ۱۰ دستگاه کولرگازی به ارزش بیش از ۷۰ میلیارد ریال توسط کارشناسان مربوطه برآورد شده است، توقیف گردید.
دراینرابطه، دو نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی، برای سیر مراحل قانونی به دستگاههای ذیصلاح معرفی شدند.
