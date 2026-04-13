  1. استانها
  2. لرستان
۲۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۲۶

توقیف ۲ دستگاه کامیون حامل ۷۰ میلیارد کالای قاچاق در الیگودرز

خرم‌آباد - مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان از توقیف دو دستگاه کامیون حامل ۷۰ میلیارد ریال کالای قاچاق در الیگودرز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان اعلام کرد: مأموران انتظامی شهرستان الیگودرز در راستای مبارزه بی‌امان با مخلان اقتصادی و در حین گشت‌زنی‌های هدفمند، موفق به کشف و توقیف دو دستگاه کامیون حامل کالای قاچاق شدند.

در این عملیات‌ها که در دو مرحله جداگانه به اجرا درآمد، یک دستگاه لیفتراک و ۱۰ دستگاه کولرگازی به ارزش بیش از ۷۰ میلیارد ریال توسط کارشناسان مربوطه برآورد شده است، توقیف گردید.

دراین‌رابطه، دو نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی، برای سیر مراحل قانونی به دستگاه‌های ذی‌صلاح معرفی شدند.

کد مطلب 6799826

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها