بیمارستان های جدید باید ماهیت پدافندی داشته باشند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، منصور علیمردانی گفت: زیرساخت‌های درمانی باید ماهیت پدافندی داشته باشند و بر همین اساس، در ساخت‌وسازهای جدید حوزه سلامت باید نگاه ما صرفاً درمانی نباشد بلکه باید به ابعاد پدافند غیرعامل و شرایط بحران نیز توجه جدی شود تا بیمارستان‌ها در برابر حملات احتمالی مقاوم بوده و بتوانند در شرایط اضطراری نیز خدمات خود را ادامه دهند.

وی با اشاره به موضوع بازسازی و ترمیم زیرساخت‌های آسیب‌دیده حوزه سلامت در جریان جنگ رمضان، افزود: پیشنهادهایی در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس برای انجام این کار مطرح شده و در حال بررسی است و باید دید روند پیگیری این موضوع در ادامه چگونه پیش خواهد رفت.

علیمردانی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین نیازهای فعلی، اختصاص یک بودجه اضطراری برای بخش درمان است، بودجه‌ای که بتواند هم هزینه‌های مربوط به آسیب‌دیدگان ناشی از جنگ را تأمین کند و هم نیازهای دارویی و تجهیزات پزشکی را پوشش دهد.

وی گفت: در کنار این موضوع، بخشی از آمبولانس‌ها و مراکز بهداشتی و درمانی در جریان حملات دچار آسیب فیزیکی شده‌اند و لازم است این مراکز یا ترمیم شوند یا به‌طور کامل بازسازی و نوسازی شوند؛ این موضوع نیازمند یک بودجه ویژه، فوری و اضطراری در حوزه درمان است که باید از طریق کمیسیون به مجلس، سپس به کمیسیون برنامه و بودجه، سازمان برنامه و بودجه و در نهایت به رئیس‌جمهور ارائه شود.

علیمردانی تصریح کرد: این پیشنهاد را در کمیسیون مطرح کردم و در جلسات کمیسیون بهداشت نیز مورد بحث قرار گرفت و پیگیری آن ادامه دارد.

وی ادامه داد: در کنار بازسازی، باید به سمت طراحی و ساخت بیمارستان‌های جدیدی حرکت کنیم که در شرایط مشابه جنگ نیز قابلیت تاب‌آوری داشته باشند؛ به این معنا که بیمارستان‌ها صرفاً کارکرد عادی نداشته باشند، بلکه از نظر زیرساختی دارای ماهیت مقاومتی در زمان بحران باشند.

علیمردانی افزود: باید در طراحی مراکز درمانی، بخش‌های اضطراری و پناهگاه‌های استاندارد پیش‌بینی شود تا در شرایط حمله یا بحران، امکان ادامه خدمات درمانی وجود داشته باشد؛ چرا که تجربه نشان داده دشمن در حملات خود هیچ تفکیکی میان مراکز درمانی، مدارس، زیرساخت‌ها و اماکن غیرنظامی قائل نیست و حتی بیمارستان‌ها و مراکز خدماتی نیز هدف قرار گرفته‌اند که این اقدامات در زمره جنایت‌های جنگی محسوب می‌شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یادآور شد: بر همین اساس، در ساخت‌وسازهای جدید حوزه سلامت باید نگاه ما صرفاً درمانی نباشد، بلکه باید به ابعاد پدافند غیرعامل و شرایط بحران نیز توجه جدی شود تا بیمارستان‌ها در برابر حملات احتمالی مقاوم بوده و بتوانند در شرایط اضطراری نیز خدمات خود را ادامه دهند.