۲۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۳

فراخوان «روایت مهر» برای انتشار جلوه‌های ویژه معلمی در لرستان

فراخوان «روایت مهر» برای انتشار جلوه‌های ویژه معلمی در لرستان

خرم‌آباد- مدیرکل آموزش و پرورش استان لرستان، از آغاز فراخوان «روایت مهر» با هدف انتشار جلوه‌های ویژه معلمی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید عیسی سهرابی، ظهر دوشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها با صدور فراخوان «روایت مهر»، از معلمان و دانش‌آموزان استان دعوت کرد تا تجربه‌های ارزشمند و الهام‌بخش خود را در حوزه‌های مختلف آموزشی، پرورشی و فرهنگی ارسال کنند.

روش‌های نوآورانه تدریس و مدیریت موفق مدرسه

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان با اشاره به محورهای این فراخوان، اظهار داشت: ما آماده‌ایم تجربه‌های ارزشمند معلمان را در سطح استانی و ملی معرفی کنیم.

وی ادامه داد: از جمله این محورها می‌توان به روش‌های نوآورانه تدریس، مدیریت موفق مدرسه و کلاس و دستاوردهای فرهنگی، پرورشی و هنری اشاره کرد.

فعالیت‌های اجتماعی، اخلاقی و ایثارگرانه

سهرابی افزود: فعالیت‌های اجتماعی، اخلاقی و ایثارگرانه، ابتکارات و خلاقیت‌های دانش‌آموزی، اقدامات ایثارگرانه و فراتر از وظیفه و فعالیت‌های منحصر به فرد در زمینه پرورش دانش‌آموزان از دیگر محورهای این فراخوان است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان لرستان تأکید کرد: مهلت ارسال آثار تا ۵ اردیبهشت ماه تعیین شده است.

وی افزود: علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را در پیام‌رسان ایتا به آدرس @reza777mj ارسال کنند.

انتشار آثار برگزیده در رسانه‌های استانی و ملی

سهرابی گفت: آثار برگزیده در رسانه‌های آموزش و پرورش استان و در صورت ویژه بودن، در پورتال وزارت آموزش و پرورش منتشر خواهند شد. این فرصتی ارزشمند برای دیده شدن تجربه‌های الهام‌بخش معلمان و دانش‌آموزان استان است.

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان هدف از برگزاری این فراخوان را دیده‌شدن تجربه‌های ارزشمند و الهام‌بخش معلمان و دانش‌آموزان عنوان کرد و گفت: این اقدام گامی مؤثر در جهت تبادل تجربیات موفق و ارتقای کیفیت آموزشی و پرورشی در استان است.

سهرابی در پایان خاطرنشان کرد: انتشار جلوه‌های ویژه معلمی، نقش مهمی در تشویق نوآوری و خلاقیت در عرصه تعلیم و تربیت دارد و می‌تواند الگویی برای سایر معلمان و دانش‌آموزان در سراسر کشور باشد.

