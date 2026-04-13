به گزارش خبرنگار مهر، سید عیسی سهرابی، ظهر دوشنبه در گفتوگو با رسانهها با صدور فراخوان «روایت مهر»، از معلمان و دانشآموزان استان دعوت کرد تا تجربههای ارزشمند و الهامبخش خود را در حوزههای مختلف آموزشی، پرورشی و فرهنگی ارسال کنند.
روشهای نوآورانه تدریس و مدیریت موفق مدرسه
مدیرکل آموزش و پرورش لرستان با اشاره به محورهای این فراخوان، اظهار داشت: ما آمادهایم تجربههای ارزشمند معلمان را در سطح استانی و ملی معرفی کنیم.
وی ادامه داد: از جمله این محورها میتوان به روشهای نوآورانه تدریس، مدیریت موفق مدرسه و کلاس و دستاوردهای فرهنگی، پرورشی و هنری اشاره کرد.
فعالیتهای اجتماعی، اخلاقی و ایثارگرانه
سهرابی افزود: فعالیتهای اجتماعی، اخلاقی و ایثارگرانه، ابتکارات و خلاقیتهای دانشآموزی، اقدامات ایثارگرانه و فراتر از وظیفه و فعالیتهای منحصر به فرد در زمینه پرورش دانشآموزان از دیگر محورهای این فراخوان است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان لرستان تأکید کرد: مهلت ارسال آثار تا ۵ اردیبهشت ماه تعیین شده است.
وی افزود: علاقهمندان میتوانند آثار خود را در پیامرسان ایتا به آدرس @reza777mj ارسال کنند.
انتشار آثار برگزیده در رسانههای استانی و ملی
سهرابی گفت: آثار برگزیده در رسانههای آموزش و پرورش استان و در صورت ویژه بودن، در پورتال وزارت آموزش و پرورش منتشر خواهند شد. این فرصتی ارزشمند برای دیده شدن تجربههای الهامبخش معلمان و دانشآموزان استان است.
مدیرکل آموزش و پرورش لرستان هدف از برگزاری این فراخوان را دیدهشدن تجربههای ارزشمند و الهامبخش معلمان و دانشآموزان عنوان کرد و گفت: این اقدام گامی مؤثر در جهت تبادل تجربیات موفق و ارتقای کیفیت آموزشی و پرورشی در استان است.
سهرابی در پایان خاطرنشان کرد: انتشار جلوههای ویژه معلمی، نقش مهمی در تشویق نوآوری و خلاقیت در عرصه تعلیم و تربیت دارد و میتواند الگویی برای سایر معلمان و دانشآموزان در سراسر کشور باشد.
