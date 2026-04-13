خانواده قمی تکمیل یکی از مدارس نهضت ملی مسکن استان را تقبل کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، تفاهمنامه تکمیل این مدرسه واقع در ناحیه چهار آموزشوپرورش استان قم، به امضای خانواده صادقیان و اداره کل نوسازی مدارس استان قم رسید.
امضای این تفاهمنامه در محل دبستان دخترانه انقلاب اسلامی پردیسان قم که در جنگ تحمیلی اخیر آسیب دیده و در دست تعمیر است انجام شد.
بر اساس این تفاهمنامه، امیر صادقیان و همسر ایشان مریم صادقی، تکمیل مدرسهای ۱۲ کلاسه از مدارس نهضت ملی مسکن استان قم را تقبل کردند؛ مدرسهای که تاکنون حدود ۴۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
این خانواده خیّر قمی، این اقدام خیر را به یاد فرزند فقیدشان، مرحوم سجاد صادقیان انجام میدهند و به همین دلیل، این مدرسه به نام مبارک امام سجاد علیهالسلام مزیّن خواهد بود.
مدرسه امام سجاد علیهالسلام در زمینی به مساحت حدود دو هزار و ۴۰۰ مترمربع ساخته میشود و ۱۲ کلاس درس و دو هزار و ۱۱۴ مترمربع زیربنا خواهد داشت.
