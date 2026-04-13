شهادت امام جعفر صادق(ع) هیئت کجا برویم؟

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت فرا رسیدن ۲۵ شوال سالروز شهادت امام جعفرصادق(ع) مراسم سخنرانی و عزاداری در مساجد و هیئات مذهبی برگزار می شود.
برنامه ۲۵ مجلس عزا به شرح زیر است:
مسجد جامع الزهرا(س)
سخنران: حجت الاسلام محمد دغانلو
مرثیه خوان:امیرحسین محمودیان
زمان: ۲۴ فروردین ماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی:بلوار کوهسار
مسجد خامس آل عبا(ع)
سخنران: حجت الاسلام رنجبری
مرثیه خوان: میثم اصفهانیان، ابراهیم احمدی نژاد
زمان:۲۴ فروردین ماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی:مجیدیه شمالی، خیابان بنی هاشم
مسجد ولی الله اعظم(ص)
سخنران:حجت الاسلام قاسمیان
مرثیه خوان: حسین هوشیار
زمان:۲۵ فروردین ماه ساعت ۹ صبح
نشانی: خیابان شهید رجایی، تقاطع اتوبان آزادگان
مسجد جواد الائمه(ع)
سخنران: حجت الاسلام مسعود نظیف
مرثیه خوان: حسین فردوسی
زمان: ۲۴ و ۲۵ فروردین ماه بعد از نماز ظهر و عصر
نشانی:جوادیه، تهرانپارس، کوچه شهید صابریان
مسجد حضرت حجت(عج)
مرثیه خوان: حسین عسکری زاده
زمان: ۲۴ فروردین ماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی: مجیدیه شمالی، خیابان ۱۶ متری اول شمالی
مسجد آشتیانی ها
مرثیه خوان:سیدحامد برزگر
زمان:۲۴ فروردین ماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی:خیابان ۱۷ شهریور، خیابان درخشان
مسجد جامع الغدیر
سخنران:حجت الاسلام سالار سنجری
مرثیه خوان:سیدمحمدقاضوی
زمان:۲۴ فروردین ماه بعد از نماز مغرب وعشا
نشانی:میدان خراسان، خیابان شهید حدادعادل
مسجد فائق
مرثیه خوان:مهدی سماواتی
زمان:۲۴ فروردین ماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی: خیابان ۱۷ شهریور، خیابان شهید فیاض بخش
مسجد جامع قلهک
سخنران: حجت الاسلام بدرلو
مرثیه خوان: عماد فرزانه
زمان: ۲۴ فروردین ماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی: خیابان شریعتی، بالاتر از ایستگاه متروی قلهک
هیئت ریحانه الفاطمه(س)
سخنران: سیدعرفان حسینی
مرثیه خوان:۲۴ فروردین ماه ساعت ۲۰
نشانی: میدان خراسان، خیابان ۱۷ شهریور جنوبی
روضه الزهرا(س)
سخنران:حجت الاسلام سیدمحسن علوی
مرثیه خوان:محمدرضا پیروز، سیدمهدی طاهوی
زمان:۲۵ فروردین ماه ساعت ۱۶
نشانی: خیابان ۱۷ شهریور، خیابان آبشار
حسینیه آیت الله حق شناس
سخنران: حجت الاسلام حامد کاشانی
مرثیه خوان: محمدحسین پویانفر، مهدی سماواتی
زمان:۲۵ فروردین ماه ساعت ۶:۴۵ صبح
نشانی: میدان شهدا، خیابان مجاهدین اسلام
ماتمکده حضرت زینب(س)
سخنران: حجت الاسلام سیدمرتضی شجاعی
مرثیه خوان: سعید خرازی، علی اکبرزاد فرج
زمان:۲۵ فروردین ماه ساعت ۲۰
نشانی:خیابان وحدت اسلامی، بعد از پل ابوسعید
حسینیه آیت شیخ مرتضی زاهد
سخنران: آیت الله جاودان
مرثیه خوان:سیدمهدی حسینی
زمان: ۲۵ فروردین ماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی:میدان قیام، خیابان مولوی، کوچه شهید موسوی کیانی
هیئت ریحانه الفاطمه(س)
سخنران:حجت الاسلام مهدی دولابی
مرثیه خوان:محمدرضا پیروز، ابوالفضل فرجی، محمدسحین حسینی پور
زمان:۲۴ فروردین ماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی: میدان خراسان، خیابان ۱۷ شهریورجنوبی
میدان شهدا
سخنران: میرهاشم حسینی
زمان: ۲۴ فروردین ماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی: میدان شهدا
حسینیه چهارده معصوم(ع)
سخنران:حجت الاسلام خدام حسینی
مرثیه خوان:علیرضا روشن
زمان: ۲۵ فروردین ماه ساعت ۱۷
نشانی: مینی سینی، اتوبان ارتش
میدان ولیعصر(عج)
سخنران: حجج اسلام ناصریوسفی، سیدعباس موسوی مطلق
مرثیه خوان:سیدمجیدبنی فاطمه
زمان:۲۴ و ۲۵ فروردین ماه ساعت ۲۰
نشانی: میدان ولیعصر(عج)
حسینیه فاطمه الزهرا(س)
سخنران: حجت الاسلام عباس صراف
مرثیه خوان:جوادحیدری، علی عشرتی
زمان:۲۴ فروردین ماه ساعت ۱۷
نشانی:خیابان گوته، خیابان برادران احمدی
فلکه دوم مقداد
مرثیه خوان:سیدمهدی لواسانی، محمدجوادشاهانی، محمدجواد داوودی
زمان: ۲۴ فروردین ماه ساعت ۲۰
نشانی:خیابان نبرد، فلکه دوم به سمت چهارراه نبرد
حسینیه مرحوم پنبهچی
سخنران: حجت الاسلام حامد کاشانی
مرثیه خوان: علی کرمی، امیرطلاجوران
زمان:۲۵ فرروردین ماه ساعت ۱۴
نشانی:خیابان ۱۷ شهریور، خیابان شیرازی
بیت النور
سخنران:حجت الاسلام عباس صراف
مرثیه خوان:علی اکبرزاد فرج
زمان:۲۵ فروردین ماه ساعت ۱۷
نشانی: خیابان پیروزی، خیابان مقداد، بعد از فلکه سوم
حسینیه عشاق الحسین(ع)
سخنران: اسماعیل رمضانی
مرثیه خوان:منصورارضی، علی قربانی
زمان:۲۴ فروردین ماه ساعت ۲۰
نشانی:میدان امام حسین(ع)، خیابان ۱۷ شهریور
حسینیه حضرت رقیه(س)
سخنران: سجادباقی
زمان:۲۵ فروردین ماه ساعت ۱۳
نشانی: میدان شهدا، خیابان ۱۷ شهریور، خیابان مهدوی پور
نظر شما