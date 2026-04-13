شهادت امام جعفر صادق(ع) هیئت کجا برویم؟

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت فرا رسیدن ۲۵ شوال سالروز شهادت امام جعفرصادق(ع) مراسم سخنرانی و عزاداری در مساجد و هیئات مذهبی برگزار می شود.

برنامه ۲۵ مجلس عزا به شرح زیر است:

مسجد جامع الزهرا(س)

سخنران: حجت الاسلام محمد دغانلو

مرثیه خوان:امیرحسین محمودیان

زمان: ۲۴ فروردین ماه بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی:بلوار کوهسار

مسجد خامس آل عبا(ع)

سخنران: حجت الاسلام رنجبری

مرثیه خوان: میثم اصفهانیان، ابراهیم احمدی نژاد

زمان:۲۴ فروردین ماه بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی:مجیدیه شمالی، خیابان بنی هاشم

مسجد ولی الله اعظم(ص)

سخنران:حجت الاسلام قاسمیان

مرثیه خوان: حسین هوشیار

زمان:۲۵ فروردین ماه ساعت ۹ صبح

نشانی: خیابان شهید رجایی، تقاطع اتوبان آزادگان

مسجد جواد الائمه(ع)

سخنران: حجت الاسلام مسعود نظیف

مرثیه خوان: حسین فردوسی

زمان: ۲۴ و ۲۵ فروردین ماه بعد از نماز ظهر و عصر

نشانی:جوادیه، تهرانپارس، کوچه شهید صابریان

مسجد حضرت حجت(عج)

مرثیه خوان: حسین عسکری زاده

زمان: ۲۴ فروردین ماه بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی: مجیدیه شمالی، خیابان ۱۶ متری اول شمالی

مسجد آشتیانی ها

مرثیه خوان:سیدحامد برزگر

زمان:۲۴ فروردین ماه بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی:خیابان ۱۷ شهریور، خیابان درخشان

مسجد جامع الغدیر

سخنران:حجت الاسلام سالار سنجری

مرثیه خوان:سیدمحمدقاضوی

زمان:۲۴ فروردین ماه بعد از نماز مغرب وعشا

نشانی:میدان خراسان، خیابان شهید حدادعادل

مسجد فائق

مرثیه خوان:مهدی سماواتی

زمان:۲۴ فروردین ماه بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی: خیابان ۱۷ شهریور، خیابان شهید فیاض بخش

مسجد جامع قلهک

سخنران: حجت الاسلام بدرلو

مرثیه خوان: عماد فرزانه

زمان: ۲۴ فروردین ماه بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی: خیابان شریعتی، بالاتر از ایستگاه متروی قلهک

هیئت ریحانه الفاطمه(س)

سخنران: سیدعرفان حسینی

مرثیه خوان:۲۴ فروردین ماه ساعت ۲۰

نشانی: میدان خراسان، خیابان ۱۷ شهریور جنوبی

روضه الزهرا(س)

سخنران:حجت الاسلام سیدمحسن علوی

مرثیه خوان:محمدرضا پیروز، سیدمهدی طاهوی

زمان:۲۵ فروردین ماه ساعت ۱۶

نشانی: خیابان ۱۷ شهریور، خیابان آبشار

حسینیه آیت الله حق شناس

سخنران: حجت الاسلام حامد کاشانی

مرثیه خوان: محمدحسین پویانفر، مهدی سماواتی

زمان:۲۵ فروردین ماه ساعت ۶:۴۵ صبح

نشانی: میدان شهدا، خیابان مجاهدین اسلام

ماتمکده حضرت زینب(س)

سخنران: حجت الاسلام سیدمرتضی شجاعی

مرثیه خوان: سعید خرازی، علی اکبرزاد فرج

زمان:۲۵ فروردین ماه ساعت ۲۰

نشانی:خیابان وحدت اسلامی، بعد از پل ابوسعید

حسینیه آیت شیخ مرتضی زاهد

سخنران: آیت الله جاودان

مرثیه خوان:سیدمهدی حسینی

زمان: ۲۵ فروردین ماه بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی:میدان قیام، خیابان مولوی، کوچه شهید موسوی کیانی

هیئت ریحانه الفاطمه(س)

سخنران:حجت الاسلام مهدی دولابی

مرثیه خوان:محمدرضا پیروز، ابوالفضل فرجی، محمدسحین حسینی پور

زمان:۲۴ فروردین ماه بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی: میدان خراسان، خیابان ۱۷ شهریورجنوبی

میدان شهدا

سخنران: میرهاشم حسینی

زمان: ۲۴ فروردین ماه بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی: میدان شهدا

حسینیه چهارده معصوم(ع)

سخنران:حجت الاسلام خدام حسینی

مرثیه خوان:علیرضا روشن

زمان: ۲۵ فروردین ماه ساعت ۱۷

نشانی: مینی سینی، اتوبان ارتش

میدان ولیعصر(عج)

سخنران: حجج اسلام ناصریوسفی، سیدعباس موسوی مطلق

مرثیه خوان:سیدمجیدبنی فاطمه

زمان:۲۴ و ۲۵ فروردین ماه ساعت ۲۰

نشانی: میدان ولیعصر(عج)

حسینیه فاطمه الزهرا(س)

سخنران: حجت الاسلام عباس صراف

مرثیه خوان:جوادحیدری، علی عشرتی

زمان:۲۴ فروردین ماه ساعت ۱۷

نشانی:خیابان گوته، خیابان برادران احمدی

فلکه دوم مقداد

مرثیه خوان:سیدمهدی لواسانی، محمدجوادشاهانی، محمدجواد داوودی

زمان: ۲۴ فروردین ماه ساعت ۲۰

نشانی:خیابان نبرد، فلکه دوم به سمت چهارراه نبرد

حسینیه مرحوم پنبه‌چی

سخنران: حجت الاسلام حامد کاشانی

مرثیه خوان: علی کرمی، امیرطلاجوران

زمان:۲۵ فرروردین ماه ساعت ۱۴

نشانی:خیابان ۱۷ شهریور، خیابان شیرازی

بیت النور

سخنران:حجت الاسلام عباس صراف

مرثیه خوان:علی اکبرزاد فرج

زمان:۲۵ فروردین ماه ساعت ۱۷

نشانی: خیابان پیروزی، خیابان مقداد، بعد از فلکه سوم

حسینیه عشاق الحسین(ع)

سخنران: اسماعیل رمضانی

مرثیه خوان:منصورارضی، علی قربانی

زمان:۲۴ فروردین ماه ساعت ۲۰

نشانی:میدان امام حسین(ع)، خیابان ۱۷ شهریور

حسینیه حضرت رقیه(س)

سخنران: سجادباقی

زمان:۲۵ فروردین ماه ساعت ۱۳

نشانی: میدان شهدا، خیابان ۱۷ شهریور، خیابان مهدوی پور