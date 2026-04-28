  1. دين، حوزه، انديشه
  2. قرآن و عترت
۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۵۴

ولادت امام رضا(ع) هیئت کجا برویم؟

به مناسبت سالروز ولادت امام رضا(ع) جشن شادی و سرور در هیئت‌ها و مساجد برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با دهه کرامت و فرا رسیدن سالروز ولادت حضرت علی بن موسی الرضا(ع) در یازدهم ذی القعده مراسم سخنرانی و جشن در مساجد و هیئات مذهبی برگزار می شود.

برنامه برخی مجالس به این مناسبت به شرح زیر است:


مسجد نور الاصفیاء
سخنران: حجت الاسلام اشرفی
زمان:۸ اردیبهشت ماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی:حکیمیه، خیابان شهید پورمختار

مسجد حضرت امیر (ع)

سخنران: حجت الاسلام علوی تهرانی

مداح: علی اکبر زادفرج

زمان: ۸ اردیبهشت ماه ساعت ۲۰

نشانی: خیابان کارگرشمالی

مسجد فخر آباد
سخنران:حجت الاسلام علیرضا پناهیان،حجت الاسلام حسینی قمی
مداح: رضا دستمالچی
زمان:۸ و۹ اردیبهشت ماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی: دروزاه شمیران، خیابان شهید مشکی

مسجد حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا (ع)

سخنران: حجت‌الاسلام خوش‌نما

زمان: ۸ و ۹ اردیبهشت‌ماه؛ بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی: میدان شهدا، خیابان شهید قادری


مسجد جامع الغدیر
سخنران:حجت الاسلام علی نوری
مداح: علی پناهی
زمان:۸ اردیبهشت ماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی: میدان خراسان، خیابان شهید حدادعادل


مسجد آشتیانی ها
مداح: حامد رضوانفر
زمان:۸ اردیبهشت ماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی: خیابان ۱۷ شهریور، خیابان شهید درخشان


مسجد شهید بهشتی
سخنران: سیدمهدی حسینی
زمان: از ۶ اردیبهشت ماه به مدت ۵ شب ساعت ۲۳:۳۰
نشانی: خیابان نبردشمالی

مسجد امام حسن مجتبی(ع)
سخنران:محمدطیب صحرایی
مداح: محمدابراهیمی اصل
زمان:۸ اردیبهشت ماه ساعت ۲۰
نشانی: نرسیده به طالقاتی


مسجد خاتم الانبیاء
سخنران: خانم احیایی، عبداللهی
زمان:۸ اردیبهشت ماه ساعت ۱۶
نشانی: بزرگراه شهید محلاتی، خیابان شهید وفایی

مسجد الشهدا
سخنران:شکیبا فر
مداح:جواد پورچمشیدیان
زمان:۸ اردیبهشت ماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی: بزرگراه محلاتی


مسجد امام رضا(ع)
سخنران: مرتضی قربانی
زمان: ۸ اردیبهشت ماه ساعت ۲۰
نشانی: خیابان شهید نفیسی

مسجد پنبه چی

سخنران:حجت الاسلام عباسیان

مداح: مسعود یوسفی جو، حسین متناصری

زمان : ۹ اردیبهشت ماه بعد از نماز مغرب و عشا

نسانی: خیابان ولیعصر،بالاتر از راه آهن

حسینیه عشاق الحسین (ع)

سخنران: استاد حاج علی قربانی

مداح: حسین ایزدخواه، میثم تربتی، ابوالفضل نادری، وحید مرادی و طاها قربانی

زمان: ۸ اردیبهشت‌ماه بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی: میدان امام حسین (ع)، خیابان ۱۷ شهریور، چهارراه صفا

مسجد الزهرا (س)

سخنران: حجت‌الاسلام حسنعلی حقانی

مداح: علی فراهانی

زمان: ۸ اردیبهشت‌ماه بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی: خیابان شهید ابراهیمی، خیابان شهید سجادی

مسجد جامع قلهک
مداح: رفیعی
زمان: ۸ اردیبهشت ماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی: خیابان شریعتی،بالاتر از ایستگاه مترو

مسجد علی بن ابیطالب(ع)
سخنران: حجج اسلام کرمانی،نادری
زمان:۸ و ۹ اردیبهشت ماه بعد از نماز مغرب و عشا

حرم حضرت عبدالعظیم(ع)

سخنران: حجت الاسلام و المسلمین تراشیون(۸ اردیبهشت)، حجت الاسلام سیدمحمدباقرعلم الهدی(۹اردیبهشت بعد از نماز ظهر و عصر)،حجت الاسلام حائری پور(۹ اردیبهشت بعد از نماز مغرب و عشا)

مداح: مهدی نعیمی،مهدی سروری،سعید هدایتیان

نشانی:شبستان امام خمینی(ره) آستان حضرت عبدالعظیم(ع)

حسینیه کربلایی ها

مداح: مهدی غیاثی، سید محمد ترکان

زمان: ۹ اردیبهشت بعد از نماز ظهر و عصر

نشانی: چهارراه گلوبندک

هیأت رضا (ع) جان

سخنران:شیخ عباس صراف

مداح: حسن حسینخانی، محمد حسن فیضی، ملا امین خمسه

زمان: ۸ اردیبهشت ماه ساعت ۲۰

نشانی:میدان بهارستان، خیابان مصطفی خمینی، پایین تر از چهارراه سرچشمه، روبروی پمپ بنزین

هیأت شاه کربلا
سخنران: حسین شاهانی
مداح: مجیدکاشانی، متین سروند
زمان: ۱۰ اردیبهشت ماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی: نبردجنوبی، خیابان شهید مجید بقایی


هیأت انصار الحسن(ع)
سخنران: حجت الاسلام مجید شیرازی
مداح: امیرناصری، مهدی فیض آبادی، پارسا فروغی، محمدطاها ناجی
زمان: ۸ اردیبهشت ماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی: حکیمیه، بلوار بهار


حسینیه صنف لباسفروشان
مداح: منصور ارضی
زمان: ۸ اردیبهشت ماه ساعت ۶صبح
نشانی: خیابان سعدی


هیأت جواد الرضا(ع)
سخنران: حجج اسلام کرمانی،نادری
مداح: منصور نورایی
زمان: ۸ و ۹ اردیبهشت ماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی: تهرانپارس،بلوار جشنواره

میدان تجریش
سخنران:مهدی قاسمی
مداح:حنیف طاهری
زمان: ۹ اردیبهشت ماه ساعت ۲۱
نشانی: میدان تجریش


هیأت محبان الرضا(ع)
سخنران: محمددغانلو
مداح:سیدمحمدترکان، امین خمسه، سهیل ماشااللهی
زمان:۱۰ اردیبهشت ماه ساعت ۱۶:۳۰
نشانی: خیابان پیروزی، خیابان شکوفه، خیابان دوردیان

هیأت جوانان محبان الحسین(ع)
سخنران: حجت الاسلام ریاضت
زمان:۸ اردیبهشت ماه ساعت ۱۸
نشانی: میدان شهدا،خیابان ۱۷ شهریور، خیابان فیاض بخش

هیأت محبان العباس(ع)
سخنران: حجت الاسلام محمدی
زمان: ۸ اردیبهشت ماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی: خیابان ایران، خیابان شهید برادران احمدی


حسینیه محب الشهدا
سخنران: حجت الاسلام مهدی طباخیان
مداح: مصطفی اللهیاری
زمان: ۹ اردیبهشت ماه ساعت ۱۷
نشانی: پیروزی،نبردشمالی، خیابان محمودی،ک اعتماد


هیأت محبان المهدی(عج)
سخنران:مهدی توکلی
مداح:علی کرمی، علی ذاکری
زمان: ۸ اردیبهشت ماه ساعت ۲۱
نشانی: خیابان مجاهدین اسلام، کوچه صادق

هیأت فاطمه الزهرا(س)
سخنران: عباس تقی زاده
مداح: علی قربانی، علی اکبر زاد فرج
زمان: ۹ اردیبهشت ماه ساعت ۱۷
نشانی: خیابان گوته، خیابان برادران احمدی

حسینیه مرحوم پنبه چی
سخنران:حجت الاسلام حامد کاشانی
مداح: حنیف طاهری، علی کرمی، امیرطلاجوران
زمان: ۹ اردیبهشت ماه ساعت ۱۶
نشانی: خیابان ۱۷ شهریور،خیابان شیرازی

هیأت مکتب رضای فاطمه(س)
سخنران:علیرضا خوشی خوانساری
مداح:محمدرضا الهی
زمان:۸ اردیبهشت ماه ساعت ۱۹:۳۰
نشانی: خیابان ایران، کوچه کبریتچی


موسسه قرآن و عترت علی بن موسی الرضا(ع)
سخنران:حجت الاسلام طباخیان
زمان:۹ اردیبهشت ماه ساعت ۱۰ صبح
نشانی: خیابان ایران، خیابان شهید مهدوی پور


چهارراه شهدا
مداح:منصور ارضی
زمان: ۹ اردیبهشت ماه ساعت ۱۹
نشانی: بلوار اصلی ۱۳ آبان، چهارراه شهدا


فاطمیه تهران
سخنران:حجت الاسلام مجیدسینایی
مداح: تقی قربانی،محمد جزیی، حسین عباسی
زمان:۸ اردیبهشت ماه ساعت ۲۱
نشانی: خیابان قزوین، دوراهی قپان

هیأت فاطمیون
سخنران: حجت الاسلام کیان فرد
مداح: محمدحسین روحانی پور
زمان: ۸ اردیبهشت ماه ساعت ۲۰
نشانی: اتوبان اشرفی اصفهانی،بالاتر از حکیم


موکب الرضا(ع)
سخنران: حجت الاسلام امید کولیوند
زمان: ۸ اردیبهشت ماه ساعت ۲۰
نشانی: میدان شکوفه

مجموعه شهدای هفتم تیر
سخنران:محمدتقی فیاض بخش
زمان: ۹ اردیبهشت ماه ساعت ۲۰
نشانی: میدان بهارستان، خیابان شهید مصطفی خمینی


مجتمع دینی مشکوه
سخنران: محمد قلیان
مداح:محمدباغکی
زمان: ۸ اردیبهشت ماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی: خیابان ایران جنوبی

مرکز همایش نور
سخنران: سیدحمیدخویی
زمان:۸ و ۹ اردیبهشت ماه ع ساعت ۱۶
نشانی: خیابان شریعتی، سه راه طالقانی


میدان هدایت
سخنران: سیدحمید خویی
مداح: عبدالحسین قیومی فرد، مصطفی انصاری کربلایی
زمان:۹ اردیبهشت ماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی: دروس،میدان هدایت

حسینیه حضرت سجاد(ع)

سخنران: حجت‌الاسلام مهدی جعفری

مداح: سید محمد ترکمان

زمان: ۸ اردیبهشت ماه ساعت ۲۱

نشانی: خیابان مطهری، خیابان میرزای شیرازی، کوچه هشتم

حسینیه معظم المعصوم(ع)

مداح: حاج محمد، حسین هدایتی، ابوالفضل حاجی‌منی

زمان: ۸ اردیبهشت ماه ساعت ۲۱

نشانی: خیابان شوش غربی، حسینیه معظم المعصوم(ع)

هیآت خاص‌الرضا (ع)

سخنران: کاظم پورشیرازی

زمان: ۸ اردیبهشت‌ماه ساعت ۱۶

نشانی: تهرانپارس، بلوار وفادار، کوچه حسینی

مجموعه فرهنگی شهید بهشتی

سخنران: محمد قلیان

مداح: محمد بافکی

زمان: ۸ اردیبهشت‌ماه بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی: خیابان ایران جنوبی، کوچه قره‌داغی، بن‌بست شفیعی

حسینیه مکتب‌الرضا (ع)

سخنران: حجت‌الاسلام شیخ عباس صراف

مداح: سید حسین گرگانی، محمدحسین فیضی و کربلایی ملا امین خمسه

زمان: ۸ اردیبهشت ماه ساعت ۲۰

نشانی: میدان بهارستان، خیابان مصطفی خمینی، پایین‌تر از چهارراه سرچشمه، روبروی پمپ بنزین

حسینیه مبارکه گودال قتلگاه

سخنران: حجت الاسلام ریاضت

مداح: مجتبی صمدی

زمان : ۸ اردیبهشت ماه بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی: تقاطع بزرگراه شهید محلاتی و ابوذر

هیأت امام هادی (ع)

سخنران:حجت‌الاسلام حسن نیکی

مداح:ابوالفضل نکوئی،محمدملکی

زمان:۸ اردیبهشت ماه بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی:شهرری، میدان نماز

بیت‌الرضا (ع)

سخنران: یوسف عابدی

زمان: ۸ اردیبهشت ماه ساعت ۱۹:۳۰

نشانی: میدان بازار دوم، خیابان شهید نیکنام، خیابان شهیدان برادران احمدی، نبش کوچه شهید نیک‌مرام

هیأت ثارالله (ع)

سخنران:سید علیرضا شیخ صفایی

مداح: حمید کاظمی، جواد بازوند، مصطفی محسنی

زمان: ۸ اردیبهشت‌ماه ساعت ۲۰:۳۰

نشانی: خیابان قزوین، میدان مدافعان حرم، خیابان رشیدی جهان، انتهای خیابان عارف قزوینی

کد مطلب 6813499
سیده فاطمه سادات کیایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها