ولادت امام رضا(ع) هیئت کجا برویم؟

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با دهه کرامت و فرا رسیدن سالروز ولادت حضرت علی بن موسی الرضا(ع) در یازدهم ذی القعده مراسم سخنرانی و جشن در مساجد و هیئات مذهبی برگزار می شود.

برنامه برخی مجالس به این مناسبت به شرح زیر است:



مسجد نور الاصفیاء

سخنران: حجت الاسلام اشرفی

زمان:۸ اردیبهشت ماه بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی:حکیمیه، خیابان شهید پورمختار

مسجد حضرت امیر (ع)

سخنران: حجت الاسلام علوی تهرانی

مداح: علی اکبر زادفرج

زمان: ۸ اردیبهشت ماه ساعت ۲۰

نشانی: خیابان کارگرشمالی

مسجد فخر آباد

سخنران:حجت الاسلام علیرضا پناهیان،حجت الاسلام حسینی قمی

مداح: رضا دستمالچی

زمان:۸ و۹ اردیبهشت ماه بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی: دروزاه شمیران، خیابان شهید مشکی

مسجد حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا (ع)

سخنران: حجت‌الاسلام خوش‌نما

زمان: ۸ و ۹ اردیبهشت‌ماه؛ بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی: میدان شهدا، خیابان شهید قادری



مسجد جامع الغدیر

سخنران:حجت الاسلام علی نوری

مداح: علی پناهی

زمان:۸ اردیبهشت ماه بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی: میدان خراسان، خیابان شهید حدادعادل



مسجد آشتیانی ها

مداح: حامد رضوانفر

زمان:۸ اردیبهشت ماه بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی: خیابان ۱۷ شهریور، خیابان شهید درخشان



مسجد شهید بهشتی

سخنران: سیدمهدی حسینی

زمان: از ۶ اردیبهشت ماه به مدت ۵ شب ساعت ۲۳:۳۰

نشانی: خیابان نبردشمالی

مسجد امام حسن مجتبی(ع)

سخنران:محمدطیب صحرایی

مداح: محمدابراهیمی اصل

زمان:۸ اردیبهشت ماه ساعت ۲۰

نشانی: نرسیده به طالقاتی



مسجد خاتم الانبیاء

سخنران: خانم احیایی، عبداللهی

زمان:۸ اردیبهشت ماه ساعت ۱۶

نشانی: بزرگراه شهید محلاتی، خیابان شهید وفایی

مسجد الشهدا

سخنران:شکیبا فر

مداح:جواد پورچمشیدیان

زمان:۸ اردیبهشت ماه بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی: بزرگراه محلاتی



مسجد امام رضا(ع)

سخنران: مرتضی قربانی

زمان: ۸ اردیبهشت ماه ساعت ۲۰

نشانی: خیابان شهید نفیسی

مسجد پنبه چی

سخنران:حجت الاسلام عباسیان

مداح: مسعود یوسفی جو، حسین متناصری

زمان : ۹ اردیبهشت ماه بعد از نماز مغرب و عشا

نسانی: خیابان ولیعصر،بالاتر از راه آهن

حسینیه عشاق الحسین (ع)

سخنران: استاد حاج علی قربانی

مداح: حسین ایزدخواه، میثم تربتی، ابوالفضل نادری، وحید مرادی و طاها قربانی

زمان: ۸ اردیبهشت‌ماه بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی: میدان امام حسین (ع)، خیابان ۱۷ شهریور، چهارراه صفا

مسجد الزهرا (س)

سخنران: حجت‌الاسلام حسنعلی حقانی

مداح: علی فراهانی

زمان: ۸ اردیبهشت‌ماه بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی: خیابان شهید ابراهیمی، خیابان شهید سجادی

مسجد جامع قلهک

مداح: رفیعی

زمان: ۸ اردیبهشت ماه بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی: خیابان شریعتی،بالاتر از ایستگاه مترو

مسجد علی بن ابیطالب(ع)

سخنران: حجج اسلام کرمانی،نادری

زمان:۸ و ۹ اردیبهشت ماه بعد از نماز مغرب و عشا

حرم حضرت عبدالعظیم(ع)

سخنران: حجت الاسلام و المسلمین تراشیون(۸ اردیبهشت)، حجت الاسلام سیدمحمدباقرعلم الهدی(۹اردیبهشت بعد از نماز ظهر و عصر)،حجت الاسلام حائری پور(۹ اردیبهشت بعد از نماز مغرب و عشا)

مداح: مهدی نعیمی،مهدی سروری،سعید هدایتیان

نشانی:شبستان امام خمینی(ره) آستان حضرت عبدالعظیم(ع)

حسینیه کربلایی ها

مداح: مهدی غیاثی، سید محمد ترکان

زمان: ۹ اردیبهشت بعد از نماز ظهر و عصر

نشانی: چهارراه گلوبندک

هیأت رضا (ع) جان

سخنران:شیخ عباس صراف

مداح: حسن حسینخانی، محمد حسن فیضی، ملا امین خمسه

زمان: ۸ اردیبهشت ماه ساعت ۲۰

نشانی:میدان بهارستان، خیابان مصطفی خمینی، پایین تر از چهارراه سرچشمه، روبروی پمپ بنزین

هیأت شاه کربلا

سخنران: حسین شاهانی

مداح: مجیدکاشانی، متین سروند

زمان: ۱۰ اردیبهشت ماه بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی: نبردجنوبی، خیابان شهید مجید بقایی



هیأت انصار الحسن(ع)

سخنران: حجت الاسلام مجید شیرازی

مداح: امیرناصری، مهدی فیض آبادی، پارسا فروغی، محمدطاها ناجی

زمان: ۸ اردیبهشت ماه بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی: حکیمیه، بلوار بهار



حسینیه صنف لباسفروشان

مداح: منصور ارضی

زمان: ۸ اردیبهشت ماه ساعت ۶صبح

نشانی: خیابان سعدی



هیأت جواد الرضا(ع)

سخنران: حجج اسلام کرمانی،نادری

مداح: منصور نورایی

زمان: ۸ و ۹ اردیبهشت ماه بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی: تهرانپارس،بلوار جشنواره

میدان تجریش

سخنران:مهدی قاسمی

مداح:حنیف طاهری

زمان: ۹ اردیبهشت ماه ساعت ۲۱

نشانی: میدان تجریش



هیأت محبان الرضا(ع)

سخنران: محمددغانلو

مداح:سیدمحمدترکان، امین خمسه، سهیل ماشااللهی

زمان:۱۰ اردیبهشت ماه ساعت ۱۶:۳۰

نشانی: خیابان پیروزی، خیابان شکوفه، خیابان دوردیان

هیأت جوانان محبان الحسین(ع)

سخنران: حجت الاسلام ریاضت

زمان:۸ اردیبهشت ماه ساعت ۱۸

نشانی: میدان شهدا،خیابان ۱۷ شهریور، خیابان فیاض بخش

هیأت محبان العباس(ع)

سخنران: حجت الاسلام محمدی

زمان: ۸ اردیبهشت ماه بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی: خیابان ایران، خیابان شهید برادران احمدی



حسینیه محب الشهدا

سخنران: حجت الاسلام مهدی طباخیان

مداح: مصطفی اللهیاری

زمان: ۹ اردیبهشت ماه ساعت ۱۷

نشانی: پیروزی،نبردشمالی، خیابان محمودی،ک اعتماد



هیأت محبان المهدی(عج)

سخنران:مهدی توکلی

مداح:علی کرمی، علی ذاکری

زمان: ۸ اردیبهشت ماه ساعت ۲۱

نشانی: خیابان مجاهدین اسلام، کوچه صادق

هیأت فاطمه الزهرا(س)

سخنران: عباس تقی زاده

مداح: علی قربانی، علی اکبر زاد فرج

زمان: ۹ اردیبهشت ماه ساعت ۱۷

نشانی: خیابان گوته، خیابان برادران احمدی

حسینیه مرحوم پنبه چی

سخنران:حجت الاسلام حامد کاشانی

مداح: حنیف طاهری، علی کرمی، امیرطلاجوران

زمان: ۹ اردیبهشت ماه ساعت ۱۶

نشانی: خیابان ۱۷ شهریور،خیابان شیرازی

هیأت مکتب رضای فاطمه(س)

سخنران:علیرضا خوشی خوانساری

مداح:محمدرضا الهی

زمان:۸ اردیبهشت ماه ساعت ۱۹:۳۰

نشانی: خیابان ایران، کوچه کبریتچی



موسسه قرآن و عترت علی بن موسی الرضا(ع)

سخنران:حجت الاسلام طباخیان

زمان:۹ اردیبهشت ماه ساعت ۱۰ صبح

نشانی: خیابان ایران، خیابان شهید مهدوی پور



چهارراه شهدا

مداح:منصور ارضی

زمان: ۹ اردیبهشت ماه ساعت ۱۹

نشانی: بلوار اصلی ۱۳ آبان، چهارراه شهدا



فاطمیه تهران

سخنران:حجت الاسلام مجیدسینایی

مداح: تقی قربانی،محمد جزیی، حسین عباسی

زمان:۸ اردیبهشت ماه ساعت ۲۱

نشانی: خیابان قزوین، دوراهی قپان

هیأت فاطمیون

سخنران: حجت الاسلام کیان فرد

مداح: محمدحسین روحانی پور

زمان: ۸ اردیبهشت ماه ساعت ۲۰

نشانی: اتوبان اشرفی اصفهانی،بالاتر از حکیم



موکب الرضا(ع)

سخنران: حجت الاسلام امید کولیوند

زمان: ۸ اردیبهشت ماه ساعت ۲۰

نشانی: میدان شکوفه

مجموعه شهدای هفتم تیر

سخنران:محمدتقی فیاض بخش

زمان: ۹ اردیبهشت ماه ساعت ۲۰

نشانی: میدان بهارستان، خیابان شهید مصطفی خمینی



مجتمع دینی مشکوه

سخنران: محمد قلیان

مداح:محمدباغکی

زمان: ۸ اردیبهشت ماه بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی: خیابان ایران جنوبی

مرکز همایش نور

سخنران: سیدحمیدخویی

زمان:۸ و ۹ اردیبهشت ماه ع ساعت ۱۶

نشانی: خیابان شریعتی، سه راه طالقانی



میدان هدایت

سخنران: سیدحمید خویی

مداح: عبدالحسین قیومی فرد، مصطفی انصاری کربلایی

زمان:۹ اردیبهشت ماه بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی: دروس،میدان هدایت

حسینیه حضرت سجاد(ع)

سخنران: حجت‌الاسلام مهدی جعفری

مداح: سید محمد ترکمان

زمان: ۸ اردیبهشت ماه ساعت ۲۱

نشانی: خیابان مطهری، خیابان میرزای شیرازی، کوچه هشتم

حسینیه معظم المعصوم(ع)

مداح: حاج محمد، حسین هدایتی، ابوالفضل حاجی‌منی

زمان: ۸ اردیبهشت ماه ساعت ۲۱

نشانی: خیابان شوش غربی، حسینیه معظم المعصوم(ع)

هیآت خاص‌الرضا (ع)

سخنران: کاظم پورشیرازی

زمان: ۸ اردیبهشت‌ماه ساعت ۱۶

نشانی: تهرانپارس، بلوار وفادار، کوچه حسینی

مجموعه فرهنگی شهید بهشتی

سخنران: محمد قلیان

مداح: محمد بافکی

زمان: ۸ اردیبهشت‌ماه بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی: خیابان ایران جنوبی، کوچه قره‌داغی، بن‌بست شفیعی

حسینیه مکتب‌الرضا (ع)

سخنران: حجت‌الاسلام شیخ عباس صراف

مداح: سید حسین گرگانی، محمدحسین فیضی و کربلایی ملا امین خمسه

زمان: ۸ اردیبهشت ماه ساعت ۲۰

نشانی: میدان بهارستان، خیابان مصطفی خمینی، پایین‌تر از چهارراه سرچشمه، روبروی پمپ بنزین

حسینیه مبارکه گودال قتلگاه

سخنران: حجت الاسلام ریاضت

مداح: مجتبی صمدی

زمان : ۸ اردیبهشت ماه بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی: تقاطع بزرگراه شهید محلاتی و ابوذر

هیأت امام هادی (ع)

سخنران:حجت‌الاسلام حسن نیکی

مداح:ابوالفضل نکوئی،محمدملکی

زمان:۸ اردیبهشت ماه بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی:شهرری، میدان نماز

بیت‌الرضا (ع)

سخنران: یوسف عابدی

زمان: ۸ اردیبهشت ماه ساعت ۱۹:۳۰

نشانی: میدان بازار دوم، خیابان شهید نیکنام، خیابان شهیدان برادران احمدی، نبش کوچه شهید نیک‌مرام

هیأت ثارالله (ع)

سخنران:سید علیرضا شیخ صفایی

مداح: حمید کاظمی، جواد بازوند، مصطفی محسنی

زمان: ۸ اردیبهشت‌ماه ساعت ۲۰:۳۰

نشانی: خیابان قزوین، میدان مدافعان حرم، خیابان رشیدی جهان، انتهای خیابان عارف قزوینی