ولادت امام رضا(ع) هیئت کجا برویم؟

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با دهه کرامت و فرا رسیدن سالروز ولادت حضرت علی بن موسی الرضا(ع) در یازدهم ذی القعده مراسم سخنرانی و جشن در مساجد و هیئات مذهبی برگزار می شود.
برنامه برخی مجالس به این مناسبت به شرح زیر است:
مسجد نور الاصفیاء
سخنران: حجت الاسلام اشرفی
زمان:۸ اردیبهشت ماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی:حکیمیه، خیابان شهید پورمختار
مسجد حضرت امیر (ع)
سخنران: حجت الاسلام علوی تهرانی
مداح: علی اکبر زادفرج
زمان: ۸ اردیبهشت ماه ساعت ۲۰
نشانی: خیابان کارگرشمالی
مسجد فخر آباد
سخنران:حجت الاسلام علیرضا پناهیان،حجت الاسلام حسینی قمی
مداح: رضا دستمالچی
زمان:۸ و۹ اردیبهشت ماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی: دروزاه شمیران، خیابان شهید مشکی
مسجد حضرت علیبنموسیالرضا (ع)
سخنران: حجتالاسلام خوشنما
زمان: ۸ و ۹ اردیبهشتماه؛ بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی: میدان شهدا، خیابان شهید قادری
مسجد جامع الغدیر
سخنران:حجت الاسلام علی نوری
مداح: علی پناهی
زمان:۸ اردیبهشت ماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی: میدان خراسان، خیابان شهید حدادعادل
مسجد آشتیانی ها
مداح: حامد رضوانفر
زمان:۸ اردیبهشت ماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی: خیابان ۱۷ شهریور، خیابان شهید درخشان
مسجد شهید بهشتی
سخنران: سیدمهدی حسینی
زمان: از ۶ اردیبهشت ماه به مدت ۵ شب ساعت ۲۳:۳۰
نشانی: خیابان نبردشمالی
مسجد امام حسن مجتبی(ع)
سخنران:محمدطیب صحرایی
مداح: محمدابراهیمی اصل
زمان:۸ اردیبهشت ماه ساعت ۲۰
نشانی: نرسیده به طالقاتی
مسجد خاتم الانبیاء
سخنران: خانم احیایی، عبداللهی
زمان:۸ اردیبهشت ماه ساعت ۱۶
نشانی: بزرگراه شهید محلاتی، خیابان شهید وفایی
مسجد الشهدا
سخنران:شکیبا فر
مداح:جواد پورچمشیدیان
زمان:۸ اردیبهشت ماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی: بزرگراه محلاتی
مسجد امام رضا(ع)
سخنران: مرتضی قربانی
زمان: ۸ اردیبهشت ماه ساعت ۲۰
نشانی: خیابان شهید نفیسی
مسجد پنبه چی
سخنران:حجت الاسلام عباسیان
مداح: مسعود یوسفی جو، حسین متناصری
زمان : ۹ اردیبهشت ماه بعد از نماز مغرب و عشا
نسانی: خیابان ولیعصر،بالاتر از راه آهن
حسینیه عشاق الحسین (ع)
سخنران: استاد حاج علی قربانی
مداح: حسین ایزدخواه، میثم تربتی، ابوالفضل نادری، وحید مرادی و طاها قربانی
زمان: ۸ اردیبهشتماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی: میدان امام حسین (ع)، خیابان ۱۷ شهریور، چهارراه صفا
مسجد الزهرا (س)
سخنران: حجتالاسلام حسنعلی حقانی
مداح: علی فراهانی
زمان: ۸ اردیبهشتماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی: خیابان شهید ابراهیمی، خیابان شهید سجادی
مسجد جامع قلهک
مداح: رفیعی
زمان: ۸ اردیبهشت ماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی: خیابان شریعتی،بالاتر از ایستگاه مترو
مسجد علی بن ابیطالب(ع)
سخنران: حجج اسلام کرمانی،نادری
زمان:۸ و ۹ اردیبهشت ماه بعد از نماز مغرب و عشا
حرم حضرت عبدالعظیم(ع)
سخنران: حجت الاسلام و المسلمین تراشیون(۸ اردیبهشت)، حجت الاسلام سیدمحمدباقرعلم الهدی(۹اردیبهشت بعد از نماز ظهر و عصر)،حجت الاسلام حائری پور(۹ اردیبهشت بعد از نماز مغرب و عشا)
مداح: مهدی نعیمی،مهدی سروری،سعید هدایتیان
نشانی:شبستان امام خمینی(ره) آستان حضرت عبدالعظیم(ع)
حسینیه کربلایی ها
مداح: مهدی غیاثی، سید محمد ترکان
زمان: ۹ اردیبهشت بعد از نماز ظهر و عصر
نشانی: چهارراه گلوبندک
هیأت رضا (ع) جان
سخنران:شیخ عباس صراف
مداح: حسن حسینخانی، محمد حسن فیضی، ملا امین خمسه
زمان: ۸ اردیبهشت ماه ساعت ۲۰
نشانی:میدان بهارستان، خیابان مصطفی خمینی، پایین تر از چهارراه سرچشمه، روبروی پمپ بنزین
هیأت شاه کربلا
سخنران: حسین شاهانی
مداح: مجیدکاشانی، متین سروند
زمان: ۱۰ اردیبهشت ماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی: نبردجنوبی، خیابان شهید مجید بقایی
هیأت انصار الحسن(ع)
سخنران: حجت الاسلام مجید شیرازی
مداح: امیرناصری، مهدی فیض آبادی، پارسا فروغی، محمدطاها ناجی
زمان: ۸ اردیبهشت ماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی: حکیمیه، بلوار بهار
حسینیه صنف لباسفروشان
مداح: منصور ارضی
زمان: ۸ اردیبهشت ماه ساعت ۶صبح
نشانی: خیابان سعدی
هیأت جواد الرضا(ع)
سخنران: حجج اسلام کرمانی،نادری
مداح: منصور نورایی
زمان: ۸ و ۹ اردیبهشت ماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی: تهرانپارس،بلوار جشنواره
میدان تجریش
سخنران:مهدی قاسمی
مداح:حنیف طاهری
زمان: ۹ اردیبهشت ماه ساعت ۲۱
نشانی: میدان تجریش
هیأت محبان الرضا(ع)
سخنران: محمددغانلو
مداح:سیدمحمدترکان، امین خمسه، سهیل ماشااللهی
زمان:۱۰ اردیبهشت ماه ساعت ۱۶:۳۰
نشانی: خیابان پیروزی، خیابان شکوفه، خیابان دوردیان
هیأت جوانان محبان الحسین(ع)
سخنران: حجت الاسلام ریاضت
زمان:۸ اردیبهشت ماه ساعت ۱۸
نشانی: میدان شهدا،خیابان ۱۷ شهریور، خیابان فیاض بخش
هیأت محبان العباس(ع)
سخنران: حجت الاسلام محمدی
زمان: ۸ اردیبهشت ماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی: خیابان ایران، خیابان شهید برادران احمدی
حسینیه محب الشهدا
سخنران: حجت الاسلام مهدی طباخیان
مداح: مصطفی اللهیاری
زمان: ۹ اردیبهشت ماه ساعت ۱۷
نشانی: پیروزی،نبردشمالی، خیابان محمودی،ک اعتماد
هیأت محبان المهدی(عج)
سخنران:مهدی توکلی
مداح:علی کرمی، علی ذاکری
زمان: ۸ اردیبهشت ماه ساعت ۲۱
نشانی: خیابان مجاهدین اسلام، کوچه صادق
هیأت فاطمه الزهرا(س)
سخنران: عباس تقی زاده
مداح: علی قربانی، علی اکبر زاد فرج
زمان: ۹ اردیبهشت ماه ساعت ۱۷
نشانی: خیابان گوته، خیابان برادران احمدی
حسینیه مرحوم پنبه چی
سخنران:حجت الاسلام حامد کاشانی
مداح: حنیف طاهری، علی کرمی، امیرطلاجوران
زمان: ۹ اردیبهشت ماه ساعت ۱۶
نشانی: خیابان ۱۷ شهریور،خیابان شیرازی
هیأت مکتب رضای فاطمه(س)
سخنران:علیرضا خوشی خوانساری
مداح:محمدرضا الهی
زمان:۸ اردیبهشت ماه ساعت ۱۹:۳۰
نشانی: خیابان ایران، کوچه کبریتچی
موسسه قرآن و عترت علی بن موسی الرضا(ع)
سخنران:حجت الاسلام طباخیان
زمان:۹ اردیبهشت ماه ساعت ۱۰ صبح
نشانی: خیابان ایران، خیابان شهید مهدوی پور
چهارراه شهدا
مداح:منصور ارضی
زمان: ۹ اردیبهشت ماه ساعت ۱۹
نشانی: بلوار اصلی ۱۳ آبان، چهارراه شهدا
فاطمیه تهران
سخنران:حجت الاسلام مجیدسینایی
مداح: تقی قربانی،محمد جزیی، حسین عباسی
زمان:۸ اردیبهشت ماه ساعت ۲۱
نشانی: خیابان قزوین، دوراهی قپان
هیأت فاطمیون
سخنران: حجت الاسلام کیان فرد
مداح: محمدحسین روحانی پور
زمان: ۸ اردیبهشت ماه ساعت ۲۰
نشانی: اتوبان اشرفی اصفهانی،بالاتر از حکیم
موکب الرضا(ع)
سخنران: حجت الاسلام امید کولیوند
زمان: ۸ اردیبهشت ماه ساعت ۲۰
نشانی: میدان شکوفه
مجموعه شهدای هفتم تیر
سخنران:محمدتقی فیاض بخش
زمان: ۹ اردیبهشت ماه ساعت ۲۰
نشانی: میدان بهارستان، خیابان شهید مصطفی خمینی
مجتمع دینی مشکوه
سخنران: محمد قلیان
مداح:محمدباغکی
زمان: ۸ اردیبهشت ماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی: خیابان ایران جنوبی
مرکز همایش نور
سخنران: سیدحمیدخویی
زمان:۸ و ۹ اردیبهشت ماه ع ساعت ۱۶
نشانی: خیابان شریعتی، سه راه طالقانی
میدان هدایت
سخنران: سیدحمید خویی
مداح: عبدالحسین قیومی فرد، مصطفی انصاری کربلایی
زمان:۹ اردیبهشت ماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی: دروس،میدان هدایت
حسینیه حضرت سجاد(ع)
سخنران: حجتالاسلام مهدی جعفری
مداح: سید محمد ترکمان
زمان: ۸ اردیبهشت ماه ساعت ۲۱
نشانی: خیابان مطهری، خیابان میرزای شیرازی، کوچه هشتم
حسینیه معظم المعصوم(ع)
مداح: حاج محمد، حسین هدایتی، ابوالفضل حاجیمنی
زمان: ۸ اردیبهشت ماه ساعت ۲۱
نشانی: خیابان شوش غربی، حسینیه معظم المعصوم(ع)
هیآت خاصالرضا (ع)
سخنران: کاظم پورشیرازی
زمان: ۸ اردیبهشتماه ساعت ۱۶
نشانی: تهرانپارس، بلوار وفادار، کوچه حسینی
مجموعه فرهنگی شهید بهشتی
سخنران: محمد قلیان
مداح: محمد بافکی
زمان: ۸ اردیبهشتماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی: خیابان ایران جنوبی، کوچه قرهداغی، بنبست شفیعی
حسینیه مکتبالرضا (ع)
سخنران: حجتالاسلام شیخ عباس صراف
مداح: سید حسین گرگانی، محمدحسین فیضی و کربلایی ملا امین خمسه
زمان: ۸ اردیبهشت ماه ساعت ۲۰
نشانی: میدان بهارستان، خیابان مصطفی خمینی، پایینتر از چهارراه سرچشمه، روبروی پمپ بنزین
حسینیه مبارکه گودال قتلگاه
سخنران: حجت الاسلام ریاضت
مداح: مجتبی صمدی
زمان : ۸ اردیبهشت ماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی: تقاطع بزرگراه شهید محلاتی و ابوذر
هیأت امام هادی (ع)
سخنران:حجتالاسلام حسن نیکی
مداح:ابوالفضل نکوئی،محمدملکی
زمان:۸ اردیبهشت ماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی:شهرری، میدان نماز
بیتالرضا (ع)
سخنران: یوسف عابدی
زمان: ۸ اردیبهشت ماه ساعت ۱۹:۳۰
نشانی: میدان بازار دوم، خیابان شهید نیکنام، خیابان شهیدان برادران احمدی، نبش کوچه شهید نیکمرام
هیأت ثارالله (ع)
سخنران:سید علیرضا شیخ صفایی
مداح: حمید کاظمی، جواد بازوند، مصطفی محسنی
زمان: ۸ اردیبهشتماه ساعت ۲۰:۳۰
نشانی: خیابان قزوین، میدان مدافعان حرم، خیابان رشیدی جهان، انتهای خیابان عارف قزوینی
